Riesgo de derrumbe en el edificio de Enfermería de Allen: “transitamos espacios que no son seguros»

La sede de la carrea de Enfermería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en Allen enfrenta una situación crítica: gran parte del edificio fue clausurada por riesgo de derrumbe, y el futuro académico de la carrera se vuelve cada vez más incierto. Ante este escenario, los estudiantes exigen respuestas urgentes tanto a las autoridades provinciales como a la propia universidad.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Patricia Menéndez, coordinadora de la carrera universitaria de Enfermería, explicó que la formación se dicta mediante un convenio firmado con la provincia de Río Negro en 1998, el cual establece que el espacio físico debe ser provisto por la provincia. “Antes estábamos en otro edificio y luego nos mudamos a este, que es muy antiguo. Con los problemas de suelo que hay en la ciudad de Allen, el edificio se ha ido deteriorando”, señaló.

La carrera se dicta desde 1998 en Río Negro. Foto: Juan Thomes.

Menéndez recordó que hace algunos años, tras inspecciones realizadas por la universidad y por autoridades provinciales, se clausuró un sector del edificio. “La decisión se tomó luego de detectar grietas y rupturas en las paredes, señales de un deterioro estructural que podría agravarse con el tiempo”, afirmó.

Recientemente, el deterioro se intensificó en otra ala del edificio. Hace apenas diez días, las autoridades de la escuela de enfermería decidieron clausurar ese sector ante el avance visible de las grietas. La medida fue tomada como precaución, dado “el riesgo que representa para quienes transitan diariamente por el lugar”, explicó Menéndez.

Esta nueva clausura implicó la pérdida de dos aulas, un baño y una cocina de uso general, espacios fundamentales para el desarrollo académico y la permanencia estudiantil. Actualmente, los estudiantes cuentan únicamente con las aulas habilitadas y los pasillos como únicos espacios extraaula, lo que limita severamente las condiciones de cursada y encuentro.

“La situación es compleja, complicada y riesgosa. En realidad, no sabemos cuánto tiempo podemos seguir transitando sin correr peligro”, Patricia Menéndez, coordinadora de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

En ese contexto, los 562 estudiantes inscriptos cursan en condiciones muy limitadas, con solo tres aulas disponibles y sin espacios adecuados para el estudio o la permanencia. Menéndez agregó que, ante la falta de infraestructura, las materias del primer año se dictan en el teatro local, que funciona como alternativa provisoria para contener la alta matrícula de ingresantes.

Por su parte, Micaela Leal, estudiante de la carrera e integrante del centro de estudiantes, afirmó que cursan «en condiciones que no garantizan seguridad ni comodidad. Perdimos espacios que también funcionaban como lugares de encuentro y estudio”, afirmó la alumna.

Leal remarcó que llevan años reclamando y que merecen ser escuchados por todas las autoridades involucradas: “Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue. En el futuro seremos profesionales de la salud, pero hoy necesitamos respuestas tanto del gobierno como de la universidad”.

Dos alas del edificio fueron clausuradas por las grietas en las parades y techo. Foto: Juan Thomes.

Entre clausuras y posibles traslados, los estudiantes de Enfermería cursan «sin seguridad»

Hace tres años, la comunidad universitaria logró gestionar la donación de un terreno por parte de la municipalidad de Allen, ubicado en el antiguo predio del hospital. “Ya está escriturado a nombre de la universidad, fue una conquista importante para nuestra comunidad”, destacó Leal, integrante del centro de estudiantes. Sin embargo, mientras se avanza en el proyecto de construcción, los estudiantes continúan sin un espacio adecuado para cursar.

Foto: Juan Thomes.

Por su parte, Patricia Menéndez confirmó que el Consejo Superior de la UNCo aprobó recientemente el presupuesto para levantar tres aulas y un baño en ese terreno. “Es un paso adelante, pero claramente insuficiente para la cantidad de estudiantes que tenemos”, señaló y agregó que carrera cuenta con más de 560 alumnos por lo que las necesidades edilicias superan ampliamente lo previsto en el proyecto inicial.

Ante la urgencia, según Menéndez, el Ministerio de Salud solicitó estudios del suelo y la búsqueda de un espacio alternativo para trasladar momentáneamente la cursada. “Visitamos dos posibles lugares, uno de ellos es un ex frigorífico que luego funcionó como oficinas de una petrolera. Ambos requieren reformas importantes antes de poder ser utilizados”, explicó Menéndez. Por el momento, no hay definiciones concretas ni plazos establecidos para resolver la situación afirmaron a este medio.







