Persecución, caos, choque y detención en Roca: las cámaras del 911 fueron clave en la captura

Los vecinos de la zona norte de Roca fueron testigos de una intensa persecución que terminó con un violento choque. Un operador de las cámaras de seguridad del 911 fue clave para detectar el vehículo en el que se trasladaban tres hombres de manera sospechosa. Si bien hubo un intento de fuga a pie tras el choque, confirmaron que todos lograron ser detenidos.

El comisario José González, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, precisó que el operativo se inició cerca de las 9 de la mañana tras recibir una alerta del 911.

El operador de las cámaras de seguridad informó que había detectado a un hombre que salía de una vivienda en el barrio 500 Viviendas con una mochila y, en actitud sospechosa, subía a un auto Volkswagen Fox.

Persecución, fuga y choque: intenso operativo en Roca

Ante esta situación, un patrullero fue enviado en busca del vehículo. Cuando lo divisaron intentaron detenerlo, pero los ocupantes se dieron a la fuga. De inmediato se solicitó apoyo de otras unidades, incluyendo personal motorizado, y se inició una intensa persecución.

Foto: Juan Thomes

El momento de mayor tensión fue cuando el conductor del Volkswagen Fox perdió el control y terminó chocando contra un árbol ubicado sobre la intersección de las calles General Paz y Tránsito Toledo. Pese al fuerte impacto, los hombres que estaban en el auto salieron corriendo para intentar fugarse una vez más, pero fueron detenidos a pocos metros.

La fuga terminó con un choque en Roca. Foto: Juan Thomes

González informó que los tres ocupantes del auto son mayores de edad y llevaban ciertos elementos que apuntan a posible delito. De igual manera resaltó que la Fiscalía tomó intervención en el caso y ahora se investiga si alguno tiene antecedentes previos.