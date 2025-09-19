Los dos niños quemados en Allen evolucionan estables en el hospital de Roca

Los niños fueron trasladados al hospital de Roca en medio de un operativo por la Ruta 65. Foto archivo.

El parte médico del hospital López Lima de Roca confirmó que los dos niños que resultaron quemados en Allen evolucionan de manera estable, según fuentes del ministerio de Salud de Río Negro.

Último parte médico sobre la salud de los dos niños quemados en Allen

«El niño de 4 años permanece en el servicio de pediatría. Está estable, está bien, sigue con analgesia y con las curaciones pertinentes», informó la directora del hospital Francisco López Lima de Roca, Susana Marezi.

Por otra parte, «el más pequeño -de 1 año y siete meses- que era el que estaba más comprometido, con un 35% de quemaduras en su cuerpo ya fue evaluado por el cirujano pediátrico. Está con analgesia está con una vía» (para administrar medicamentos, líquidos y nutrición), agregó.

«Sigue estable, no fue necesario entubarlo, así que se le hicieron las primeras las primeras actuaciones quirúrgicas para darle tratamiento a una de las manitos que era la que tenía comprometida, pero sigue con buen pronóstico internado en la terapia intensiva pediátrica del hospital López Lima», precisó.

Dos niños quemados en Allen: qué pasó

El hecho ocurrió en horas de la tarde del jueves en un domicilio de Allen. Según informaron fuentes sanitarias, los niños jugaban con alcohol y un encendedor cuando se produjo el accidente. Fueron sus propios padres quienes los llevaron de inmediato al hospital de la ciudad.

Allí, al constatar la magnitud de las quemaduras, se activó un protocolo de emergencia. El traslado se realizó en dos ambulancias con código rojo, que contaron con escolta policial a lo largo de la Ruta Provincial 65, hasta arribar al hospital de Roca.

Así llegaban las ambulancias en la tarde de ayer al hospital de Roca. Foto: Andrés Maripe.

El equipo médico destacó que ninguno de los dos niños presenta compromiso en el sistema respiratorio, lo que representa un dato alentador para la evolución de ambos. El pronóstico, en particular del más pequeño, dependerá de la evolución de las curaciones y de los procedimientos quirúrgicos que se irán evaluando en los próximos días.