Dos noches sin gas en Villa La Angostura: intimación a Camuzzi, enojo y las estrategias en medio de la ola polar

La problemática continúa escalando. Barrios y comercios de Villa La Angostura pasaron dos noches con múltiples cortes en los suministros de gas. «La preocupación es general, acá no lo padece una porción de la comunidad sino toda. La respuesta de Camuzzi fue que debía comunicarme al 0800, a los cual «tienen que hacer el reclamo para que nosotros podamos actuar», destacó el secretario de Seguridad y Ordenamiento Vial de la ciudad, Alejandro Gabriel Ormeño. Aunque de a poco se va normalizando el servicio, aún falta gas y deben recurrir a distintas alternativas. Un abogado intimó a la empresa presta el servicio.

En diálogo con Radio La Red, el secretario de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa La Angostura, Alejandro Gabriel Ormeño, explicó que todo comenzó antes de ayer a la tarde-noche. «Ahora por los grupos de WhatsApp y redes sociales te enteras enseguida las situaciones que va pasando. Los vecinos empezaron a comentar que se les bajó la presión de gas y algunos se quedaron directamente sin gas», comentó.

Agregó que cuando llamó lo derivaron con número destinado a registrar las denuncias, en donde estuvo una hora y media para recibir respuestas. «Me comentaron que había una falla, que afectaba el alto consumo por la ola polar que estaba pasando en el país en general, y que esto afectaba en varias localidades de la Patagonia. Fue la única respuesta y no fue de parte de un técnico», manifestó.

Ante este contexto, desde el municipio consideraron varias alternativas para asistir a los damnificados, hasta que se normalizara la situación. Si bien, según medios locales, el servicio está volviendo a la normalidad, algunos barrios continúan sin gas.

Alternativas para afrontar la ola polar en Villa La Angostura, sin gas por dos noches

El funcionario mencionó que ante esta situación de mucho frío y sin gas, reforzaron varios programas, uno de ellos el «Plan Calor» donde hicieron entrega de leña y garrafas a los barrios más desprotegidos. A su vez, realizaron asistencias a los vecinos.

«Nosotros recomendamos, es que por favor los vecinos no manipulen los medidores. Con el afán de querer recuperar gas, empieza a «meter mano» y por ahí termina más perjudicado. Esta mañana, probé y prendí los calefactores pero la presión no llega ni al mínimo. No logra calentar nada», detalló.

Agregó: «Me da gracia y bronca, porque yo le decía a la chia que me atendió, nosotros tenemos -15°C cómo le explico a una familia con niños que apaguen todo y que esperen a que vaya el técnico. Pero nuestra mayor preocupación es la falta de respuesta y empatía de la empresa. Gracias a dios no hemos tenido grandes nevadas en la ciudad».

Intimaron a Camuzzi por los cortes de gas en Villa La Angostura

Por lo ocurrido, el abogado Sebastián Leguizamón exigió a Camuzzi explicaciones por los cortes en el suministro. Según informó el medio Diario Andino, el letrado presentó una carta documento en el correo local dirigida a la sede central en Buenos Aires.

Solicitó que la empresa informe «detallada y circunstancialmente las causas que ocasionaron los cortes de gas, como así también las medidas adoptadas para remediar los daños y perjuicios ocasionados».

El medio dijo que la intimación fue realizada bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, invocando el artículo 28 de la Ley 19.549. «Es grave para el turismo, pero más grave aún es para la gente. Hay vecinos que la están pasando muy mal y no hay respuesta por parte de la empresa, ni tampoco por parte de las autoridades locales. Es como si estuviéramos todos de brazos cruzados”, declaró el abogado según citaron medios cordilleranos.