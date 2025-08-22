Duro testimonio de Alison, la mujer de Neuquén trasplantada del corazón: «Me arruinaron la vida»

Alison Calfunao, la mujer de 30 años de Neuquén Capital que tuvo que se trasplantada del corazón y amputada de una pierna luego de una presunta mala praxis, rompió el silencio en los últimos días y exigió que se haga justicia por su caso. «A mí me arruinaron la vida», expresó luego de la intervención que puso en riesgo su vida y causó conmoción a nivel nacional.

Escuchá a Alison Calfunao en RÍO NEGRO RADIO

En diálogo con RIO NEGRO RADIO, Alison contó que tomó la decisión declarar públicamente para que la causa avance con celeridad y se condene a los culpables.

«Yo quise salir a dar la cara para pedir justicia. Antes, no estaba bien físicamente y mentalmente. Tampoco quería saber porque me hacía mal», sostuvo.

«Lo único que quiero es que se haga justicia rápido«, enfatizó. «A mí me arruinaron la vida, a mi familia, a mis hijos que me tienen que ver así, que han llorado conmigo», agregó sobre el crudo momento que le toca atravesar.

Desde Buenos Aires, Alison Calfunao pide justicia: «Hicieron todo mal»

Actualmente, Alison se encuentra en Buenos Aires afrontando su rehabilitación en la clínica Araucarias. «Son días difíciles. Hay días como hoy en los que no tengo muchas ganas», señaló. En este desalentaron escenario, la mujer contó que se contiene en su marido, quien la ayuda diariamente para avanzar con su recuperación.

«Mi día a día es con mi marido y mis hijos. Están en una casa cerca, vienen después de que termino las terapias«, contó y remarcó que en la clínica «son todos muy buenos».

Mientras tanto, en Neuquén se aguardan los informes médicos para el inicio de las audiencias por su caso. «Yo espero justicia. Hicieron todo mal desde un principio. Me operaron y me dejaron sola en el quirófano con el anestesiólogo cuando no deberían haberlo hecho. Me dormí ese día y me desperté sin una pierna y con un trasplante del corazón. Hasta el día de hoy me cuesta creer lo que pasó«, concluyó.

Qué pasó con Alison Calfunao, la mujer de Neuquén trasplantada del corazón

Alison Calfunao ingresó el lunes 9 de junio al quirófano para realizarse una cirugía rutinaria. La mujer oriunda de Neuquén había ingresado a la clínica San Lucas para realizarse una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico habitual, que no suele presentar complicaciones graves.

Pero por cuestiones que aún se desconocen, la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos. Pasó a la clínica San Agustín, a la clínica Pasteur y, como su situación empeoraba, la trasladaron al hospital Italiano en Buenos Aires.

En el hospital Italiano tuvieron que amputarle una pierna. Carina, la mamá de Alison, había detallado que se le «había formado una trombosis y la infección estaba subiendo» y que por esta razón los médicos «prefirieron cortarle la pierna para no le afecte a sus órganos».

Su condición crítica había activado una alerta nacional, ya que, según se había descrito, era necesario «sí o sí buscarle un corazón«. Luego de varios días de espera, la familia de Alison recibió la noticia de la llegada de un corazón. El martes 17 de junio fue intervenida para realizarle el trasplante, que resultó exitoso.

Junto a su familia realizaron la denuncia por lo ocurrido y comenzó una investigación formal solicitándole a las clínicas y hospitales que intervinieron en su proceso, tanto de operación como recuperación. Luego de permanecer internada en el hospital Italiano un tiempo, le dieron el alta. Actualmente se encuentra en Buenos Aires realizando rehabilitación.