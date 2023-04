Edersa debe pagar multa a usuarios de Roca por cobrarles hasta medio millón de pesos de luz

Un revés para Edersa luego de reclamos de usuarios de barrios San Cayetano, Alta Barda, Stefenelli, 90 Viviendas quienes habían denunciado super aumentos, mala atención comercial y fraude eléctrico; en octubre del año pasado. Las multas más altas a usuarios de viviendas familiares rondaban casi medio millón de pesos.

Se trata de 74 personas, principalmente jubilados, quienes el año pasado alrededor de octubre recibieron en sus casas boletas de Edersa con montos exorbitantes de hasta 500 mil pesos. Al no poder afrontarlos y detectar una irregularidad fueron a reclamar a la sede de la empresa.

Los damnificados comenzaron a organizarse a través de las redes sociales y grupos de Whatsapp y ahí descubrieron que eran más de los que creían. Ante las respuestas de Edersa que los apuntaban contra ellos, recurrieron al EPRE, organismo que los primeros días de abril emitió resoluciones favorables a los usuarios en por lo menos ocho de los casos.

Desde Edersa, en aquel entonces habían vinculado los casos a la gran cantidad de “infractores” detectado, pero finalmente el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE) entendió que el error fue de la distribuidora y la sancionó por incumplimiento de las regulaciones establecidas.

La mujer que actuó por su padre damnificado y logró un fallo favorable. Foto: archivo Juan Thomes

“Ya les respondieron a 8 de los denunciantes por insistencia porque los plazos establecidos ya pasaron”, comentó Roxana Anguita, una de las mujeres que salió en defensa de su padre a quien quisieron cobrarle casi 220.000 pesos de luz el año pasado en Stefenelli.

Ante tanta presión, en algunos casos la empresa llegó a acuerdos con los denunciantes pero el reclamo en el EPRE siguió su curso y finalmente fueron contestados algunos la semana pasada.

No conformes, algunos de los clientes evalúan llevar acciones a la justicia y abrir causas civiles por daños y perjuicios contra Edersa. “Sentimos que fuimos estafados, no solo económicamente. Me hubiera gustado que actuarán más rápido para no pasar por esto. Nos recibimos de abogados para tratar de darle la vuelta a este tema”, comentó Anguita a RIO NEGRO.

El EPRE ordenó el pago de multas a Edersa

En la resolución oficial de EPRE, firmada por Guillermo Zeug, responsable área de Usuarios, el organismo estatal resolvió hacer lugar al reclamo formulado contra Edersa e instruyó a anular esa factura sobrevaluada y sancionó con una multa por el incumplimiento de la obligación del régimen de suministro, que se deberá bonificar en la próxima factura.

A su vez, ordenó que se emita una nueva factura por el recupero de consumos para el bimestre y formular cargos a la distribuidora por el “incumpliemiento” de la obligación dispuesta en el Contrato de Concesión.

En respuesta a estas denuncias, en aquel entonces, el gerente Comercial de Edersa, Fernando Salice, había dicho a este medio que estaban detectando “cientos de fraudes” en el marco del plan “Seguridad Pública, Hurto y Fraude”, aunque no puntualizó sobre los casos específicos.

Super aumentos en boletas de Edersa: un caso testigo

En uno de los casos de Roca, todo empezó el 14 de octubre de 2022 cuando se acercaron al domicilio de un hombre desde Edersa, operario con un policía, bajo el argumento de cambiar el medidor de su casa, alegando que el que tenía no registraba sus consumos.

Luego, esta persona recibió en su factura un monto superior a 216.000 pesos. Pasó de pagar 800 pesos por mes, a recibir una multa de 216 mil pesos –discriminado en dos pagos- con vencimiento a 6 días de su recepción.

A fines de octubre fue a reclamar a las oficinas de Edersa. Sin respuesta, el 31 de octubre acudió al EPRE y finalmente el 3 de abril pasado tuvo un fallo favorable.

Otro de los casos resonantes fue una multa a un vecino de 500 mil pesos y un comerciante, cuyo comercio recién inauguraba y le llegó una boleta por 1,2 millones de pesos.