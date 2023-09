Educación aseguró que no se debían suspender las clases en Cinco Saltos: «Habían insumos en la escuela»

Esta mañana se conoció que una escuela de Cinco Saltos debió suspender las clases por falta de alimentos para brindar a los estudiantes. Desde el Ministerio de Educación desmintieron el argumento y aseguraron que habían insumos.

El hecho ocurrió en la Escuela N°84 de la ciudad en la que las autoridades anunciaron que este lunes no se pudieron dictar las horas taller por falta de recursos para brindar el refrigerio. Reclamaron desde el Consejo Provincial de Educación no le brinda los alimentos suficientes para la apertura del comedor, la escuela no puede garantizar el almuerzo de los chicos que hacen jornada extendida.

Este martes, la Directora de Educación Primaria, Vanesa Padilla desmintió la situación y planteó que “no había ningún motivo para realizar la suspensión de la hora taller” llevada a cabo en la institución educativa.

Según trascendió en medios radiales, Padilla aseguró que “habían insumos como leche, pan, miel, naranjas, por lo que no implicaba una suspensión de ninguna manera de la jornada escolar”.

Esta respuesta por parte del ministerio de Educación se debe a que desde la Escuela 84 plantearon que «la fruta que envían viene de proceso de refrigeración y su sabor no es agradable y en muchos casos están verdes».

La Directora de Educación Primaria sostuvo que la decisión de la suspensión fue «unilateral» y agregó que «se desconoció la normativa que tenemos vigente y que había insumos en la escuela para que las y los estudiantes tuvieran los refrigerios”.

A causa de este hecho, adelantaron que se analizará de acuerdo a los informes solicitados, ya que fue una situación que se dio por fuera de la normativa vigente.