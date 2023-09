Suspenden clases en Cinco Saltos por falta de alimentos: «La fruta que envían en muchos casos está verde»

La escuela 84 no dictará las horas taller por falta de alimentos. Foto Archivo.

Sin alimentos suficientes para que el comedor abra sus puertas, la escuela 84 de Cinco Saltos suspendió las horas taller que se realizan en la institución. Los refrigerios que envían desde el Consejo Provincial de Educación «es poca cantidad y de baja calidad».

La escuela 84 de Cinco Saltos anunció ayer que no se dictarán las llamadas»horas taller» en la institución por falta de recursos para brindar el refrigerio. Indicaron que desde el Consejo Provincial de Educación no le brinda los alimentos suficientes para la apertura del comedor, la escuela no puede garantizar el almuerzo de los chicos que hacen jornada extendida.

Hace varias semanas desde la distribuidora no envían los alimentos necesarios para poder brindarle el refrigerio a los estudiantes. 55 días atras dejaron de otorgarles queso y dulces para las meriendas.

«La fruta que envían viene de proceso de refrigeración y su sabor no es agradable y en muchos casos están verdes» explicaron desde la dirección de la escuela. Por este motivo, decidieron cancelar el dictado de las horas taller en el establecimiento.

Además explicaron que el alimento que mandan no es suficiente y es de baja calidad. «Varios de ellos no alcanza para cubrir todos los días de la semana en los que se les da el refrigerio» manifestaron.

La situación se repite en otras escuelas de la localidad de Cinco Saltos, en la escuela 369 brindan un menú alternativo por la falta de carne, y dictan clases con jornada simple. En Villa Manzano anunciaron que si no reciben carne, huevo y queso deberán suspender las actividades escolares en la escuela 122.