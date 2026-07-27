Impulsada por el potencial minero de Vicuña, San Juan busca financiamiento internacional para acelerar obras clave

Se espera que el proyecto quede posicionado entre las cinco operaciones de cobre, oro y plata más importantes a nivel mundial en los próximos años. Foto: gentileza.

San Juan continúa su avance en el desarrollo de infraestructura clave para la provincia, contando con la definición de los bancos internacionales que participarán del esquema de financiamiento para sostener las obras correspondientes. Las mismas están orientadas principalmente a la actividad minera donde se destaca el proyecto Vicuña, el más grande del sector a nivel nacional.

Durante una rueda de prensa, el gobernador de la Provincia, Marcelo Orrego, había señalado que las entidades financieras internacionales JP Morgan y Santander fueron seleccionadas para llevar adelante la colocación de bonos sanjuaninos en el mercado internacional, por una suma de 600 millones de dólares.

«Hemos seleccionado los bancos donde colocaremos los bonos. Son el JP Morgan y el Banco Santander. Tienen mucha experiencia y trayectoria«, explicó el mandatario provincial.

En cuanto a los objetivos de la operación, afirmó que la Provincia busca acceder a una herramienta de financiamiento para sostener su programa de infraestructura. En ese sentido, indicó que los fondos estarán destinados a generar obras que acompañen el crecimiento y desarrollo de San Juan.

La medida cuenta con el aval de la legislatura provincial desde principios de junio, cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público mediante la emisión de títulos de deuda en los mercados internacionales y nacionales, así como la contratación de empréstitos en el ámbito local e internacional.

Respecto a las expectativas sobre el financiamiento, dijo que Santander participa en una gran parte de las operaciones de bonos soberanos, y que las entidades trabajan previamente con otras provincias como Buenos Aires, Chubut o Córdoba. «Tendremos una tasa más que importante, San Juan tendrá una buena oportunidad«, añadió.

Este recurso también fue aplicado por el gobierno de Neuquén, conducido por Rolando Figueroa, que la semana pasada regresó a los mercados internacionales tras casi una década con un bono de 500 millones de dólares, con el impulso de Vaca Muerta y las altas expectativas económicas alrededor como principal atractivo.

San Juan integra el podio de las provincias con mayores montos de inversión comprometidos bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) junto con Neuquén y Río Negro. A diferencia de las provincias patagónicas donde destacan los proyectos vinculados al sector energético, San Juan cuenta con grandes iniciativas mineras de cobre, oro y plata.

El proyecto Vicuña es desarrollado por las compañías BHP y Lundin Mining, e integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. En junio fue aprobado por el Comité Evaluador para integrar el régimen, con una inversión inicial de 9.700 millones. El activo se ubica entre uno de los emprendimientos de cobre más importantes del mundo.