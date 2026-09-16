Cierran por 40 días la Garganta del Diablo ante una crecida histórica del río por «El Niño»: ¿Qué pasa con Iguazú?

La llegada del fenómeno «El Niño» obligó a cambiar los protocolos de seguridad en una de las maravillas naturales del mundo. A partir de las advertencias emitidas por organismos brasileños, las autoridades ordenaron el cierre preventivo y total del circuito de la Garganta del Diablo por al menos 40 días, adelantándose a los desbordes que anticipan los pronósticos para la primavera.

La medida operativa implica una acción sin precedentes: desarmar por completo las estructuras de las pasarelas y trasladarlas a tierra firme, dejando únicamente firmes los pilotes de cemento sobre el lecho del río para evitar que la fuerza del agua repita escenas de destrucción pasadas.

El peligro de las crecidas y el antecedente de los 6.580 metros cúbicos

La decisión se aceleró en las últimas horas tras un registro alarmante en el caudal del río Iguazú, que obligó a extremar los recaudos antes de que la situación llegue a un punto crítico:

Caudal límite: el río registró recientemente un caudal de 6.580 m3/s , superando ampliamente los parámetros máximos permitidos para garantizar la seguridad operativa.

el río registró recientemente un caudal de , superando ampliamente los parámetros máximos permitidos para garantizar la seguridad operativa. Acumulado de lluvias: los reportes meteorológicos detectaron más de 300 milímetros de agua acumulados en los últimos días en el sur de Brasil , zona clave que alimenta el sistema hídrico de las cataratas.

los reportes meteorológicos detectaron más de , zona clave que alimenta el sistema hídrico de las cataratas. Pronóstico crítico: los análisis técnicos advierten que los meses de septiembre y octubre registrarán lluvias muy intensas en el sur brasileño, garantizando nuevas crecidas extraordinarias.

A diferencia de los cierres anteriores —que se ejecutaban de manera imprevista y con la crecida ya en curso—, esta intervención busca preservar la infraestructura mediante la planificación anticipada.

La iniciativa partió de la empresa concesionaria Iguazú Argentina y fue aprobada de inmediato por la Administración de Parques Nacionales. Las tareas de retiro demandarán al menos un mes y medio, quedando la reapertura sujeta estrictamente a la evolución hidrológica.

Las autoridades aclararon que la inhabilitación afecta únicamente a la Garganta del Diablo. El resto de los circuitos superiores e inferiores del Parque Nacional Iguazú continúan operando con normalidad para los visitantes.

Un reconocimiento internacional en medio de la emergencia

La medida preventiva coincide con un hito de trascendencia global para el destino turístico argentino, consolidado pocos días atrás en los principales rankings internacionales de viajes: