Efemérides del 1 de mayo: ¿Qué pasó un día como hoy?

1853 – CONSTITUCIÓN NACIONAL. En la ciudad de Santa Fe se promulga la Constitución Nacional que sentó las bases de la Confederación Argentina, formada por trece provincias. El texto fue rechazado por Buenos Aires, que se separó de la confederación y constituyó el Estado de Buenos Aires, que duró hasta 1859.

1886 – HUELGA GENERAL. Comienza en la ciudad de Chicago (Illinois, EEUU) una huelga de trabajadores en demanda de una jornada laboral de ocho horas en lugar de las doce y hasta 18 que debían cumplir.

1938 – NACE GIANNI LUNADEI. Nace en Roma el actor italiano de cine, teatro y televisión Gianni Lunadei, de destacada trayectoria en la Argentina. Formó parte del exitoso programa de televisión Mesa de Noticias, conducido por Juan Carlos Mesa entre 1983 y 1987. Trabajó en 17 películas.

1941 – EL CIUDADANO KANE. En el RKO Palace de Broadway (Nueva York, EEUU) se estrena el filme Ciudadano Kane (Citizen Kane), ópera prima del cineasta y actor estadounidense Orson Wells. La película se convirtió en un clásico de Hollywood y una de las más importantes de la historia del cine por su estética y narrativa.

1952 – EVA PERÓN. La primera dama María Eva Duarte de Perón pronuncia su último discurso público en Plaza de Mayo, ante una multitud reunida con motivo del Día del Trabajador. “Evita” murió poco tiempo después, el 26 de julio de 1952, a causa de un cáncer de útero.

1966 – THE BEATLES. La banda británica de pop rock The Beatles se presenta por última vez ante el público de su país en un estadio. Fue en el Empire Pool de Wembley ante 10.000 personas que asistían al New Musical Express, en el que participaron diversas bandas. La banda de Liverpool interpretó cinco canciones y el concierto no fue filmado.

1969 – DEBUTA FILLOL. Con la camiseta de Quilmes, debuta en la Primera División del fútbol argentino el arquero Ubaldo Matildo Fillol, considerado uno de los mejores de la historia. Fue en la derrota del equipo “cervecero” por 6 a 3 ante Huracán.

1975 – THE ROLLING STONES. La banda de rock británica The Rolling Stones anuncia su gira “Tour of the Americas ’75” interpretando “Brown Sugar” en la parte trasera de un camión en la Quinta Avenida del distrito neoyorquino de Manhattan. Fue la primera gira con Ron Wood como guitarrista de los “Stones”.

1980 – TV A COLOR. La conductora Pinky presenta la primera transmisión de televisión a color en la Argentina, en la que por entonces había alrededor de 300.000 televisores cromáticos. Las primeras imágenes fueron transmitidas por el canal estatal Argentina Televisora Color y el Canal 13 de Buenos Aires. “Señoras y señores, con ustedes, la televisión a color”, dijo Pinky.

1990 – AMIGOS SON LOS AMIGOS. El Canal 9 de Buenos Aires difunde el primer capítulo de la exitosa serie “Amigos son los amigos”, protagonizada por Carlos Calvo y Pablo Rago. La serie, que duró cuatro temporadas, marcó hasta 53 puntos de índice de audiencia en horario central.

1994 – AYRTON SENNA. En un accidente durante el Gran Premio de Mónaco, muere a la edad de 34 años el piloto de automovilismo brasileño Ayrton Senna, tres veces campeón del mundo de la Fórmula 1 y considerado uno de los mejores pilotos de la historia. Más de un millón de personas asistieron a su entierro en Brasil.

1995 – FALLECE TANDARICA. A la edad de 59 años muere en Buenos Aires el actor y humorista rumano Tandarica (Alexandru Veteranyi), quien ganó gran popularidad en el cine, el teatro y la televisión argentinos en la década de 1980.

2005 – LIONEL MESSI. El delantero argentino Lionel Messi convierte su primer gol oficial con la camiseta del Barcelona español. Fue en la victoria del equipo “blaugrana” como local ante el Albacete por 2 a 0, con una definición exquisita de “La pulga” por encima del arquero rival.

2022 – DÍA DEL TRABAJADOR. Se celebra el Día del Trabajador en memoria de los obreros condenados a muerte y ejecutados después de la huelga del 1º de Mayo de 1886 realizada en Chicago (EEUU) en demanda de una jornada laboral de ocho horas diarias.

Agencia Télam