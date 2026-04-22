Quién es Sebastián Argibay: el recorrido del juez apartado en la causa que investiga a «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal Sebastián Argibay de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión se conoció luego de que el magistrado rechazara el pedido de detención contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La medida se tomó en medio de cuestionamientos por su vínculo indirecto con el entorno de los investigados. Según publicó Infobae, el fiscal federal Pedro Simón había solicitado su recusación por una operación inmobiliaria que involucró a familiares directos del juez y allegados a Toviggino.

Recusación, AFA y lavado de activos: claves del caso judicial

El planteo del fiscal se basó en que la hija del magistrado vendió un inmueble a Darío Toviggino (hermano de Pablo) y Rosalía Argañaraz. Para la Fiscalía, el dinero utilizado podría estar vinculado a las maniobras investigadas dentro del circuito financiero.

Antes de ser apartado, Argibay rechazó tener interés personal en el expediente y defendió la legalidad de la operación. En su descargo afirmó que “ese resultado no generaría beneficio ni perjuicio para un tercero vendedor de buena fe”.

La Cámara sostuvo que no solo debe garantizarse la imparcialidad real, sino también evitar cualquier sospecha. El fallo indicó que: “La solución que se adopta obedece exclusivamente a razones de decoro y prudencia institucional, sin que ello importe desmerecer la idoneidad ni la honorabilidad del magistrado”.

El expediente tuvo movimientos clave en pocas horas. Argibay se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, antes de que se concretara su apartamiento.

Decisiones contrarreloj y sospechas en la Justicia por el accionar del magistrado

Fuentes del caso señalaron que el juez firmó las resoluciones sin haber sido notificado «formalmente» de la recusación y que interrumpió sus vacaciones para intervenir en el expediente.

Una fuente vinculada a la investigación aseguró que la camarista Marina Cossio “le dio tiempo” para tomar esas decisiones antes de quedar fuera del caso. Esa secuencia generó cuestionamientos internos.

Chiqui Tapia junto a Pablo Toviggino.

La trayectoria judicial y política de Sebastian Argibay

Argibay fue designado como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de Santiago del Estero en 2018, luego de que el Senado de la Nación aprobara su pliego en una votación que evidenció divisiones políticas.

Su llegada al cargo contó con el impulso del gobierno de Mauricio Macri y el aval del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, pese a que no encabezaba la terna elevada por el Consejo de la Magistratura.

En ese proceso, Argibay competía con Ana Rosa Rodríguez y Patricia Moltini. Había quedado en tercer lugar con 138 puntos, pero el Ejecutivo decidió avanzar con su nombramiento. El respaldo político no fue uniforme. Con el paso del tiempo, el magistrado perdió apoyo dentro de Cambiemos, en medio de cuestionamientos impulsados por la diputada Elisa Carrió.

La dirigente de la Coalición Cívica lo criticó por un fallo que habilitó la reelección consecutiva del gobernador Gerardo Zamora cuando integraba la Corte Suprema de Santiago del Estero. Esa decisión fue luego revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Carrió también lo vinculó con presuntas maniobras de encubrimiento en causas de narcotráfico. Argibay rechazó esas acusaciones en el Senado y las calificó como “imputación irresponsable y mendaz”. En el tratamiento parlamentario, la bancada de Cambiemos votó en contra de su designación. Sin embargo, el magistrado obtuvo el respaldo del peronismo, que resultó clave para su aprobación.

La votación del 12 de diciembre de 2018 terminó con 37 votos a favor, 25 en contra y una abstención. El nombramiento fue oficializado el 4 de enero de 2019 mediante su publicación en el Boletín Oficial.