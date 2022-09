El aeródromo de Bariloche sigue paralizado y nadie levanta vuelo en su pista

El aeródromo de Bariloche, ubicado junto al río Ñirihuau, que sirvió históricamente de sede para cursos de vuelo, actividades deportivas y para uso de particulares con campos en la región, permanece clausurado desde hace varios meses por la Autoridad Nacional de Aviación Civil, a pesar de las obras realizadas para su rehabilitación.

El presidente el Club de Planeadores local, Exequiel Sanz, dijo que llevan invertidos más de un millón de pesos con recursos aportados por los clubes que aprovechan las instalaciones “y de otros donantes” y esperan por una inspección de la ANAC que permita levantar la clausura. Pero no han logrado respuesta.

Sanz dijo que realizaron tareas de reparación y mantenimiento que permitieron darle al aeródromo Nahuel Huapi la “seguridad operacional” requerida por las autoridades. Señaló que contrataron varias horas/máquina para nivelación y compactado de la pista, pintaron las losetas, desmalezaron las cabeceras y cambiaron las mangas de viento, entre otras mejoras.

Según les habían prometido, el 31 de agosto la ANAC iba a enviar un inspector para fiscalizar los trabajos, pero no tuvieron novedades.

Sanz reconoció que harían falta más obras de mejoramiento, pero dijo con las actuales alcanza para lograr la esperada autorización. “Sin volar no tenemos capacidad económica para continuar con las inversiones”, dijo el titular del Club de Planeadores.

El aeródromo Nahuel Huapi fue clausurado por primera vez en noviembre de 2021, luego hubo una revisión a pedido de los usuarios y finalmente la ANAC impuso otra clausura en mayo pasado, que se mantiene hasta hoy.

Sanz dijo que esa parálisis les impide continuar con los cursos y su club tiene en este momento dos “brigadas” de alumnos (16 en total), a los que se suman otros 20 pilotos que tampoco pueden volar regularmente y corren riesgo de caducidad de sus licencias.

Dijo que los cursos para volar planeadores son el primer paso para muchos que aspiran a formarse como pilotos comerciales, pero en este momento no pueden progresar porque solo reciben clases teóricas y siguen a la espera poder despegar.

Según subrayó el directivo, “Bariloche tiene un aeropuerto internacional enorme, que es hermoso. Pero también es importante para la ciudad tener el aeródromo operativo, porque está en zona de frontera y porque es utilizado como base en la lucha contra incendios”.

Tambien señaló como otros factores a tener en cuenta que es muy usado por los dueños de campos que se mueven en aviones propios. Dijo además que el aeródromo presta servicios de hangaraje a aeronaves pequeñas y medianas “en temporada alta de turismo, cuando no les permiten quedarse en el aeropuerto”.

Según Sanz, “todavía quedan cositas para corregir” en las instalaciones, pero las condiciones en las que quedó el aeródromo con el último trabajo son suficientes y la ANAC lo sabe. “El problema que nos traba es más burocrático y de tiempo de las instituciones estatales que otra cosa”, consideró.

Recordó que el complejo pertenece a la ANAC e insistió en que los clubes y los particulares que lo usan regularmente “no pueden seguir invirtiendo si el aeródromo no se puede usar”. Dijo que hoy las condiciones básicas de seguridad están garantizadas. “Si no fuera así no lo diríamos, nadie se quiere matar. Lo que necesitamos es volar para seguir invirtiendo”, afirmó Sanz.