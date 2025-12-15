El aeropuerto de Neuquén suma dos locales Juan Valdez y amplía su oferta gastronómica

El Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, en Neuquén, continúa expandiendo su propuesta comercial con la llegada de Juan Valdez, la emblemática marca de café colombiano. La firma abrió dos tiendas en sectores estratégicos de la terminal: el Hall Público de planta baja y el área de Embarque Nacional.

Los nuevos espacios ofrecen el menú completo de productos Juan Valdez, que incluye café premium y variedades de pastelería tradicional colombiana —como arepas, almojábanas y buñuelos—. El diseño mantiene la identidad visual característica de la marca, adaptada al entorno aeroportuario pero en línea con sus locales de grandes ciudades.

Foto: Aeropuerto Neuquén.-

Neuquén, considerada un punto clave de la Patagonia, suma así servicios gastronómicos que fortalecen la experiencia de quienes utilizan la terminal y aprovechan sus conexiones estratégicas.

La apertura llega en un momento de crecimiento sostenido del aeropuerto. Entre enero y noviembre circularon más de 1.246.991 pasajeros, lo que representa un 23% más que en 2024. Ese movimiento también impulsó la incorporación de nuevas rutas, como la recientemente estrenada conexión Neuquén–Santiago de Chile, operada por LATAM, que dispone de cuatro vuelos semanales.

Juan Valdez llega al Aeropuerto internacional de Neuquén.-

El desarrollo de infraestructura acompaña el incremento de la demanda. Recientemente se concluyó la obra del nuevo patio de valijas, que implicó una inversión de USD 400.000. Los trabajos incluyeron el reemplazo de las cintas transportadoras, la ampliación de la sala de revisión y la creación de una sala de requisa para la PSA. Además, se instaló una cubierta de 173 m² en el lado aire, destinada a mejorar la calidad de las operaciones y proteger equipaje e instalaciones, junto con mejoras en cabeceras de pista y plataforma para reforzar la seguridad operacional.

Con este avance gastronómico y operativo, Aeropuertos del Neuquén y la Provincia ratifican su compromiso de mejorar la experiencia de los pasajeros y potenciar el desarrollo local a través de servicios reconocidos y de calidad.

Juan Valdez es la única marca internacional de café que pertenece a los productores. La iniciativa nació en 2002 de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que representa a más de 550.000 familias caficultoras. En 2021 obtuvo la certificación como Empresa B, integrándose al grupo de compañías que buscan no solo ser las mejores del mundo, sino también las mejores para el mundo. Sus cafés destacan por su alta calidad y por generar mayor valor y regalías para quienes cultivan y representan la tradición del café colombiano.