Salta convocó a una audiencia pública por el proyecto de cobre Taca Taca

La operación estará orientada principalmente a la extracción de cobre, con oro y molibdeno como subproductos. Foto: gentileza.

El proyecto de cobre Taca Taca pasó por una instancia clave de evaluación ambiental. El Gobierno de Salta, a través de su Secretaría de Minería, convocó a una audiencia pública para analizar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de la iniciativa que impulsa la compañía canadiense First Quantum Minerals.

El encuentro forma parte del procedimiento administrativo previo a una eventual aprobación ambiental y a la decisión de la compañía de avanzar con la construcción de la mina. El emprendimiento, ubicado en la Puna salteña, a unos 35 kilómetros de Tolar Grande, contempla una inversión de hasta US$ 5.250 millones.

La operación estará orientada principalmente a la extracción de cobre, con oro y molibdeno como subproductos. De acuerdo con las proyecciones presentadas por la empresa, alcanzaría una producción promedio de 291.000 toneladas anuales de cobre durante los primeros diez años de actividad.

Taca Taca será presentado al RIGI antes de terminar el año

El diseño técnico de Taca Taca contempla una mina a cielo abierto y una planta de procesamiento con capacidad inicial para tratar 40 millones de toneladas de mineral por año. El plan prevé ampliar ese volumen hasta 60 millones de toneladas anuales a partir del quinto año de operación.

La vida útil estimada del yacimiento alcanza los 35 años, sobre la base de reservas probadas y probables por 1.990 millones de toneladas. El proyecto también incluye infraestructura para el suministro eléctrico, conexiones ferroviarias y mejoras logísticas destinadas a facilitar el transporte de los minerales hacia los mercados de exportación.

Se estima que la iniciativa demandará una inversión de US$ 5.250 millones, que contempla tanto el desarrollo inicial como la futura ampliación de la planta de procesamiento. En la provincia, se prevé la generación de hasta 5.000 puestos de trabajo durante la construcción y más de 2.000 empleos directos en la etapa operativa.

First Quantum Minerals espera presentar la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) antes de finalizar el 2026. Para ello, la iniciativa debe completar las instancias ambientales y regulatorias necesarias antes de avanzar hacia una decisión final de inversión.