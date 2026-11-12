El BCRA compró US$103 millones, su mayor adquisición en casi un mes, pero cayeron las reservas

El Banco Central (BCRA) compró US$103 millones este jueves 12 de noviembre en el mercado oficial de cambios, su mayor adquisición en más de tres semanas. Sin embargo, las reservas internacionales brutas cayeron US$257 millones y finalizaron la jornada en US$49.073 millones, afectadas principalmente por la baja en la cotización del oro.

Las compras del organismo representaron cerca del 21% de los US$493 millones negociados en el segmento de contado. La participación superó el 7% registrado durante la jornada anterior, cuando el Central había adquirido US$29 millones.

Con este resultado, el saldo positivo de compras del BCRA en noviembre llegó a US$183 millones, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó los US$16.151 millones.

El ritmo de adquisición de divisas mostró una recuperación respecto del comienzo del mes. El promedio diario de compras durante noviembre se ubicó en US$31 millones, por encima de los US$22 millones de septiembre, aunque todavía por debajo de los US$66 millones registrados en octubre.

Por qué cayeron las reservas del Banco Central

Pese a las compras de divisas, las reservas brutas retrocedieron hasta los US$49.073 millones. El principal factor señalado fue la caída del 2,80% en el precio del oro, que generó una pérdida estimada de US$225 millones en el valor de los activos internacionales.

El movimiento se produjo en una jornada de fortalecimiento del dólar a nivel global. El índice DXY avanzó 0,65%, mientras que el euro cayó 0,63%, la libra esterlina retrocedió 0,46% y el yen perdió 0,71%.

De esta manera, la variación en la cotización de los activos volvió a contrarrestar el efecto de las compras realizadas por el Banco Central. No obstante, la baja del oro no explica por sí sola todos los movimientos registrados en las reservas.

El dólar mayorista volvió a subir

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó $1,50 y cerró en $1.545,50. La cotización retomó su tendencia alcista después de una jornada previa condicionada por el feriado en Estados Unidos.

Los dólares financieros también registraron subas. El MEP aumentó un 0,40% y terminó en $1.584,20, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó un 1,21%, hasta los $1.686,31. La diferencia entre ambas cotizaciones se amplió al 6,45%.

Por su parte, el dólar blue permaneció estable en $1.565, con una brecha del 1,26% respecto del mayorista.

En el mercado de futuros, los contratos registraron un avance promedio del 0,21%. Las subas fueron del 0,06% para noviembre, del 0,19% para diciembre y del 0,22% para enero de 2027.

Las perspectivas para la acumulación de reservas

La evolución del mercado mantiene bajo seguimiento la estrategia del BCRA para sostener las compras de divisas sin generar mayores presiones sobre el tipo de cambio.

Entre los factores que podrían favorecer la acumulación de reservas en las próximas semanas aparecen las liquidaciones pendientes de deuda corporativa y provincial, los ingresos por exportaciones energéticas y la cosecha fina. También se espera que la mayor demanda estacional de pesos hacia diciembre pueda reducir los incentivos a dolarizar carteras.

Sin embargo, el escenario presenta otros condicionantes. El riesgo país elevado y la apreciación acumulada del tipo de cambio real podrían afectar la oferta futura de dólares. A su vez, un mayor costo de financiamiento dificultaría nuevas emisiones de deuda y podría reducir los ingresos de divisas por esa vía.

Así, la compra de US$103 millones representa una mejora en el ritmo de adquisición del Central durante noviembre, aunque el desafío continúa siendo sostener esa tendencia y convertir el ingreso de divisas en una acumulación efectiva de reservas.