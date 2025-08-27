«Inaguantable» desborde cloacal en Roca: el agua ingresó a su casa y criticó la falta de respuestas

Un vecino se vio gravemente afectado por un desborde cloacal en Roca. El incidente ocasionó que el agua ingrese a su vivienda y cuestionó la falta de respuestas del Departamento Provincial de Aguas: «Inaguantable».

Alejandro, el roquense afectado, indicó a Diario RÍO NEGRO que el hecho ocurrió a partir de 13 en la esquina de las calles Don Bosco y Tres Arroyos, a pocas cuadras del centro.

Allí, empezó un gran desborde cloacal que inmediatamente ocasionó un «riacho de aguas servidas» que llegó a alcanzar a su casa.

«Tuve que ir al Departamento Provincial de Aguas, no respondían a los llamados«, recriminó el vecino que registro «mucho barro acumulado» en el ingreso de su vivienda.

Más de cuatro horas con un desborde cloacal en Roca

Alejandro señaló que, tras ir a reclamar de forma presencial, consiguió que personal de Aguas Rionegrinas se presenten cerca de las 15. Finalmente, alrededor de las 16.30 lograron solucionar la pérdida.

Sin embargo, en el transcurso la casa de Alejandro sufrió un gran ingreso de líquidos cloacales a su propiedad: «No se podía estar acá. Inaguantable».

«Ingresó al garaje por debajo del portón, la vereda también. Estuvimos limpiando más de media hora, pero el olor persiste, obviamente«. Por último sostuvo que desde el organismo no le dijeron «ni una palabra» por el episodio.