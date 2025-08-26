Descubrió que el vecino invadió su terreno con un galpón en Cipolletti: la Justicia ordenó demoler la construcción

Lo que empezó como un simple proyecto de obra se transformó en un conflicto judicial. Una vecina del barrio San Lorenzo de Cipolletti quiso construir un quincho en el fondo de su casa y al medir el terreno descubrió que la escritura no coincidía con la realidad: faltaban más de 60 metros cuadrados.

La sorpresa fue mayor cuando un agrimensor confirmó que un galpón lindero había avanzado sobre parte de su propiedad. Ante la negativa del ocupante a dialogar, la mujer presentó una demanda de reivindicación en el fuero civil de Cipolletti.

La disputa por los metros cuadrados

La dueña del inmueble intentó agotar todas las instancias antes de acudir a la Justicia. Buscó comunicarse con su vecino y hasta promovió una mediación, pero nunca obtuvo respuesta. En cambio, el demandado, a través de su abogado, negó todo sin ofrecer pruebas ni explicar cómo había ocupado ese sector.

El informe de agrimensura presentado en la causa fue contundente: las mediciones comprobaron que el terreno ocupado correspondía a la denunciante. Los muros del galpón del vecino se encontraban desplazados y se extendían sobre una franja de 12 metros de ancho por 5,45 de largo, es decir, 65,40 metros cuadrados.

El fallo del fuero civil

Con esa prueba técnica, no impugnada por ninguna de las partes, el tribunal dio por acreditada la titularidad de la mujer sobre el espacio reclamado. Subrayó que la vecina actuó en cuanto tomó conocimiento de la situación y buscó alternativas de resolución extrajudicial.

Por el contrario, remarcó que el demandado no aportó pruebas que acreditaran derecho alguno para permanecer en la fracción ocupada ni justificó buena fe en su accionar.

Orden de restitución y demolición

La sentencia dispuso que el vecino restituya a la mujer los 65,40 metros cuadrados invadidos en un plazo de 45 días. También ordenó que se desmantele lo construido en ese sector, bajo apercibimiento de ejecución forzada a cargo del demandado.

Se trata de un fallo de primera instancia, por lo que todavía puede ser apelado. No obstante, la Justicia reconoció la invasión del terreno y ordenó devolver la superficie a su titular, cerrando así un capítulo de una disputa vecinal que comenzó con un simple plan de obra y terminó en los tribunales.