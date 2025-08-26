Pérdida de gas en una calle de Neuquén por un caño roto
El tránsito en la calle Gatica se encuentra interrumpido por la rotura de un caño de gas. Ocurrió pasadas las 16 de este martes.
El tránsito en la calle Gatica al fondo de Neuquén se encuentra cortado debido a la rotura de un caño de gas. Según informaron vecinos a Diario RÍO NEGRO, la pérdida se produjo alrededor de las 16:20 cuando operarios estaban trabajando en la zona. Hasta el momento solo hay un móvil policial realizando trabajos preventivos junto con bomberos. El accidente ocurrió a la altura 2550.
Noticia en desarrollo
