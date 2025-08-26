Pérdida de gas en una calle de Neuquén por un caño roto

El tránsito en la calle Gatica al fondo de Neuquén se encuentra cortado debido a la rotura de un caño de gas. Según informaron vecinos a Diario RÍO NEGRO, la pérdida se produjo alrededor de las 16:20 cuando operarios estaban trabajando en la zona. Hasta el momento solo hay un móvil policial realizando trabajos preventivos junto con bomberos. El accidente ocurrió a la altura 2550.

Noticia en desarrollo