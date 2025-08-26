ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Pérdida de gas en una calle de Neuquén por un caño roto

El tránsito en la calle Gatica se encuentra interrumpido por la rotura de un caño de gas. Ocurrió pasadas las 16 de este martes.

Redacción

Por Redacción

Vecinos alarmados por la pérdida de gas. Foto: gentileza.

Vecinos alarmados por la pérdida de gas. Foto: gentileza.

El tránsito en la calle Gatica al fondo de Neuquén se encuentra cortado debido a la rotura de un caño de gas. Según informaron vecinos a Diario RÍO NEGRO, la pérdida se produjo alrededor de las 16:20 cuando operarios estaban trabajando en la zona. Hasta el momento solo hay un móvil policial realizando trabajos preventivos junto con bomberos. El accidente ocurrió a la altura 2550.

Noticia en desarrollo


Temas

caños

Gas

Neuquén

pérdida

El tránsito en la calle Gatica al fondo de Neuquén se encuentra cortado debido a la rotura de un caño de gas. Según informaron vecinos a Diario RÍO NEGRO, la pérdida se produjo alrededor de las 16:20 cuando operarios estaban trabajando en la zona. Hasta el momento solo hay un móvil policial realizando trabajos preventivos junto con bomberos. El accidente ocurrió a la altura 2550.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios