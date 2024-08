El almacén que se convirtió en un restaurante de montaña en el cerro Catedral

Tres hermanos decidieron continuar el legado de su abuelo y hoy administran un restaurante de montaña emplazado en un rincón histórico de Villa Catedral, en la base del centro de esquí.

“El Living del Almacén” conserva su espíritu de proveeduría, pero ademas, por las noches funciona como restaurante. Sus puertas se abren solo durante la temporada de invierno.

“Mi abuelo Héctor Bergadá fue de los primeros en establecerse en Catedral, junto a Dinko Bertoncelj. Fundó el Mountain Club a fines de los 70 y en los 80, creó el primer almacén de Villa Catedral: el primero y único. Luego, lo concesionó y durante muchos años, lo manejó mi tía Julie que armó un restaurante”, contó Federica Bergadá Mugica.

Julie, una fotógrafa especializada en viajes, paisajes y naturaleza, fundadora de la revista Lugares, murió años atrás. “Como todo esto era de mi abuelo, mi padre nos preguntó qué queríamos hacer. Con mis dos hermanos decidimos seguir el camino gastronómico, manteniendo la esencia de los platos de Julie”, señaló Federica.

Federica, Jerónimo y Silvestre Bergadá Mugica dejaron atrás Buenos Aires para radicarse en Bariloche donde administran el restaurante de montaña desde hace ya 12 años.

Los tres hermanos Bergadá Mugica administran el restaurante.

El hermano menor, Jerónimo, es chef, vive en Uruguay y viaja a Bariloche solo por las temporadas. Silvestre, el mayor, y Federica se encargan de la administración del local que funciona en una cabaña de madera pequeña ubicada en la zona residencial de Villa Catedral. Cuenta con tan solo 14 mesas de todo tipo: altas, bajas, medianas, con pequeños sillones o puf. Cada una presenta una vela. Y siempre hay un fogón encendido en la entrada.

La carta está escrita a mano en bolsas de papel madera. Abundan los platos de montaña como el goulash y el medallón de cordero al vino tinto, pero las “estrellas” son la fondue de queso y los malfatis de remolacha con crema y queso azul que el actor Ricardo Darín mencionó en la entrega de los Premios Globos de Oro en Los Ángeles. “Después de que nos mencionara, el plato se volvió más exitoso todavía”, admitió Federica.

Darín no fue el único famoso en visitar ese rincón en Catedral, pero los hermanos Bergadá prefieren no dar detalles. “Hubo muchos, pero el cholulaje no nos gusta. Esa es la magia del lugar: puede veir el que sea que no lo vamos a contar, ni sacar fotos, ni subirlas a ninguna red”, dijo Federica.

Solo en temporada

Cada largada de la temporada de esquí en el cerro Catedral en junio coincide con la apertura de “El living del Almacén”. Cuando ya no queda un solo esquiador en el cerro e l local cierra sus persianas hasta la siguiente temporada. “Abrimos solo en invierno cuando se juntan barilochenses, turistas y se da como una especie de magia. La gente nos dice que acá hay algo que no se puede explicar”, resaltó Federica. Por eso, consideró, hay quienes regresan invierno tras invierno.

Solo trabajan con reservas telefónicas: “No existe el WhatsApp para nosotros, ni el wifi ni las computadoras. Nos gusta que la gente nos llame y nos charle”. El lugar siempre está lleno y sus administradores destacan que “la mejor promoción es el boca en boca”.

La atención es de lunes a lunes, a partir de las 17. Pero en ese momento, el local funciona como proveeduría de pan, leche, queso, fideos, manteca, cereales y bebidas para quienes se alojan en las casas de alrededor y suelen esquiar en el cerro Catedral. Recién a partir de las 19, la cocina se pone en marcha. La atención del restaurante se da en dos turnos: de 19.30 a 21.20 y, a partir de las 21.30.

“Los platos salen rapidísmo. Te da tiempo a todo. No servimos café. A la gente le gusta mucho la onda del lugar: se siente cómoda, bien atendida, come rico y después de las 12, incluso se pueden quedar tomando algo. Cada tanto, alguien se pone a tocar la guitarra. Van surgiendo cosas”, advierten.

Cuando se consulta por los precios, aseguran: “Es accesible, bonito y come rico”.