El angustiante pedido del padre de Jésica, la niña desaparecida en el río Limay: «Estamos desesperados»

En Neuquén y Río Negro continúa la conmoción por la desaparición de Jésica, la niña que fue arrastrada por la corriente del río Limay en Balsa Las Perlas. Esta tarde, el padre de la joven de 9 años habló en los medios y relató cómo fue el operativo durante esta jornada y solicitó que la búsqueda se focalice en el agua: «Estamos desesperados».

El hecho pasó este martes en horas de la tarde abajo del puente que conecta Neuquén y Río Negro, frente al balneario de Valentina Sur.

Además de las tareas de Prefectura, Protección Civil de Cipolletti y la policía de ambas provincias, el padre se sumó a la búsqueda por la costa junto a sus hijos y allegados.

«No sabemos qué hacer en estos momentos de desesperación y angustia», indicó Miguel, el padre de Jésica, en contacto con Canal 7.

En este sentido, en medio de la angustia, solicitó a las autoridades que prioricen la búsqueda en el agua del río Limay: «Tienen que largarse, meterse al agua».

Si bien este martes se había informado que iban a participar buzos de Cinco Saltos, finalmente las tareas bajo el agua fueron realizadas por personal especializado de bomberos de la Policía de Neuquén durante un lapso.

Foto: Gentileza.

Asimismo, desde Protección Civil de Cipolletti informaron a Diario RÍO NEGRO que este jueves se suman buzos de Prefectura que recientemente estaban realizando tareas en Bariloche.

Cómo fue el último instante de Jésica antes de ser arrastrada por la corriente

Miguel comentó que el pasado domingo estuvo en ese sector con sus hijos, pero que el martes ambos pidieron permiso y fueron solos a bañarse al río Limay y pasó «esta tragedia».

El padre explicó que elegían esa parte porque no es honda, ya que sus dos hijos no saben nadar. Cuando estaban en el agua, no tenían a ninguna persona alrededor. Sin embargo, al frente la playa se veía llena.

El chico de 13 años intentó subirla a los hombros, pero se hundió y Jésica se soltó. Después la agarró de la mano, pero por la fuerza del agua la niña se desprendió y se dirigió río abajo.

Tras desaparecer, el joven gritó desesperadamente para alertar a todas las personas que se encontraban frente al río, en el balneario de Valentina Sur, sector que sí está habilitado para bañarse. Pero, la niña ya había desaparecido.

«Hizo lo posible, pero no pudo. La corriente la arrastró y desapareció de esa forma», añadió y concluyó: «No podemos decir que hay culpables: es una desgracia que sucedió repentinamente».