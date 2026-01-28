El Bolsón: 100 años de historia servidos en la mesa

El Bolsón cumple cien años y, como sucede con los pueblos que se construyen desde abajo, su historia no se explica solo con fechas ni con hitos administrativos. También se cuenta desde la comida. Desde lo que se cultiva, se elabora y se comparte. Desde los sabores que fueron acompañando el crecimiento del valle y que hoy forman parte central de su identidad.

La gastronomía de El Bolsón no es un complemento del paisaje: es una consecuencia directa de su territorio y de su gente. A lo largo de estas décadas, la cocina fue reflejo de una forma de vida ligada a la tierra, al trabajo artesanal y a la comunidad, y terminó convirtiéndose en un actor clave del desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad.

La antropóloga Patricia Aguirre, en «Una historia social de la comida«, sostiene que la alimentación es un “hecho social total”: no solo alimenta cuerpos, sino que organiza vínculos, expresa valores y construye identidad. Comer nunca es un acto aislado. Siempre habla de una sociedad y de su tiempo.

Cocinar el territorio



En El Bolsón, esa idea se vuelve palpable. Frutas finas, lúpulo, uvas, hierbas, hortalizas, mieles y elaboraciones artesanales forman una despensa que nace del valle y del trabajo cotidiano. Pero lo distintivo no es solo el producto, sino la red humana que lo sostiene.

Cocineros como Germán Namor supieron interpretar esa lógica y traducirla en platos que dialogan con el entorno. Su cocina —como la de muchos referentes locales— no busca imponer una estética ajena, sino potenciar lo que ofrece el territorio, respetando temporadas, productores y saberes.

El chef Germán Namor ha logrado interpretar cada ingrediente de la comarca.



En esa misma línea, espacios como Cabañas Micó representan otra dimensión fundamental de la gastronomía local: la hospitalidad. Allí, el alimento no es solo servicio, sino parte de la experiencia de quienes llegan al valle, un gesto de bienvenida que vincula descanso, paisaje y cocina casera con identidad patagónica.

Aguirre plantea que “la comida nos sitúa en un tiempo, una geografía y una historia”. En El Bolsón, cada plato habla del valle, del clima, del esfuerzo colectivo y de una manera particular de habitar la Patagonia.

Producciones que cuentan una historia



La identidad gastronómica bolsonense también se construye desde las bebidas y las elaboraciones. La Bodega De Bernardi, con sus vinos de montaña, expresa una vitivinicultura a pequeña escala que dialoga con el paisaje andino y desafía los mapas tradicionales del vino argentino.

El Vermut Piuke, elaborado con hierbas patagónicas, es otro ejemplo de cómo el territorio se transforma en relato. No es solo una bebida: es una síntesis de botánica, clima y saberes locales.

Las vides tienen un espacio importante en la zona también.



A esa trama se suman las dulceras del valle, guardianas de recetas transmitidas de generación en generación, y los jugos artesanales elaborados con fruta local, que concentran en cada botella la estacionalidad y la abundancia del entorno.

La comida como encuentro



Durante años, ferias, mercados y eventos gastronómicos fueron espacios donde esta identidad se volvió visible. Allí, la comida dejó de ser solo consumo para convertirse en encuentro, intercambio y celebración. Productores, cocineros y vecinos compartieron saberes, sabores y una forma de entender el desarrollo local.

Según Aguirre, “la comida modela la vida y deja marcas, aun cuando no seamos conscientes de ello”. En El Bolsón, esas marcas se reconocen en una comunidad que valora lo artesanal, lo local y lo colectivo frente a la lógica impersonal de la industria alimentaria.

Cerveza artesanal: un origen pionero



Dentro de esa trama productiva, El Bolsón ocupa un lugar singular en la historia gastronómica argentina: aquí nació la primera cervecería artesanal del país. A mediados de la década de 1970, Otto Tipp comenzó a elaborar cerveza de manera artesanal en el valle, cuando la idea de producir cerveza por fuera de la industria era casi inexistente en Argentina.

La cerveza artesanal de El Bolsón es pionera en todo el país.



En 1977, esa experiencia se formalizó con la Cervecería El Bolsón, un emprendimiento pequeño, local y profundamente ligado al espíritu comunitario de la época. No se trataba solo de hacer cerveza, sino de hacerlo en diálogo con el entorno, con agua de montaña, tiempos lentos y una lógica artesanal que anticipó, décadas antes, lo que luego se conocería como el movimiento cervecero artesanal.

Ese gesto pionero convirtió a El Bolsón en un territorio fundacional para la cerveza artesanal argentina. Mucho antes de su expansión comercial y de su llegada a las grandes ciudades, la cerveza artesanal ya formaba parte de la identidad productiva y cultural del valle, como una extensión más de su modo de vida alternativo, cooperativo y ligado a la tierra.

Gastronomía y desarrollo



En las últimas décadas, la gastronomía se consolidó como uno de los motores del desarrollo local. Restaurantes, cervecerías, casas de té, emprendimientos productivos y propuestas de alojamiento con identidad ampliaron la oferta y posicionaron a El Bolsón como un destino donde el paisaje se disfruta también desde la mesa.

Las hierbas que se encuentran en la comarca hacen del vermut una bebida increíble.



Tal como advierte Patricia Aguirre al analizar los sistemas alimentarios, la forma en que una sociedad produce y consume alimentos define su modelo económico y su proyección futura. El Bolsón eligió un camino donde el territorio y la comunidad siguen siendo el centro.

Cien años, una mesa compartida



A cien años de su historia, El Bolsón puede pensarse desde una mesa amplia y diversa. Una mesa donde conviven cocineros, productores, dulceras, elaboradores de bebidas, espacios de hospitalidad y familias que siguen apostando por el trabajo local.

La gastronomía resume buena parte de lo que fue y de lo que es la ciudad: esfuerzo colectivo, identidad y pertenencia. Porque El Bolsón no solo se recorre ni se contempla. El Bolsón se cocina, se recibe y se comparte. Y en esos sabores se explican muchos de sus primeros cien años y los que están por venir.