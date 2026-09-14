Nueva búsqueda laboral para el gasoducto San Matías Pipeline: cuáles son los requisitos para aplicar a los puestos

La presentación para los puestos debe realizarse de forma virtual. Foto gentileza.

El gasoducto San Matías Pipeline para exportar GNL, a cargo de Sicim y Víctor Contrerasm, abrió una nueva búsqueda laboral en Río Negro. La obra busca impulsar las exportaciones desde Vaca Muerta y consolidar al país como actor clave en el mercado global de energía.

El gasoducto tendrá una extensión de 471 kilómetros y un diámetro de 36 pulgadas, conectando Tratayén, en Neuquén, con el Golfo San Matías, en Río Negro. Con una capacidad de transporte de hasta 27 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), esta infraestructura será esencial para alimentar las unidades flotantes de licuefacción que se instalarán en la costa atlántica, garantizando el suministro de GNL para la exportación.

La planta compresora, ubicada en el kilómetro 80 de la traza, en Río Negro, también es una pieza clave para asegurar el rendimiento óptimo del gasoducto y garantizar el suministro continuo a las futuras plantas de licuefacción.

Recientemente, el proyecto UTE SICIM-GAS PIPELINE lanzó una convocatoria laboral en el Alto Valle-Valle Medio. Según la búsqueda, además del requisito excluyente de ser residente de Río Negro, quienes busquen postularse deben contar con:

> Experiencia comprobable en proyectos de ductos, gasoductos u obras lineales.

> Experiencia comprobable certificando operadores de equipos pesados.

Disponibilidad para trabajar bajo modalidad Campamento – Diagrama 28×7.

Los interesados deberán presentar el curriculum vitae de forma virtual en el siguiente link: https://trabajo.rionegro.gov.ar/presentacion-de-curriculum-vitae-para-el-ser .

Según precisaron, los requisitos para el puesto de Técnico en Seguridad e higiene son:

Experiencia comprobable en proyectos de ductos, gasoductos u obras lineales.

Formación básica deseable: Técnico en Seguridad Vial.

Disponibilidad para tareas en campo y desplazamientos entre frentes de obra.

Disponibilidad para trabajar bajo modalidad Campamento – Diagrama 28×7.

Ingreso sujeto al cumplimiento de requisitos de contratacion, documentacion, aptitud medica y habilitaciones correspondientes.

Mientras que para Certificador de equipo, los requisitos que se expusieron son:

Experiencia comprobable en proyectos de ductos, gasoductos u obras lineales.

Experiencia mínima de 4 años en HSE.

Experiencia mínima de 2 años en obras de ductos / Oil & Gas.

Matrícula profesional vigente provincia de Río Negro.

Conocimientos de normativa vigente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

> Disponibilidad para trabajar bajo modalidad Campamento – Diagrama 28×7.

En lo que refiere al puesto de Inspector Vial, los requisitos que se buscan son: