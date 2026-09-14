Dólar hoy, lunes 14 de septiembre 2026: a cuánto cotizan el oficial, MEP, CCL y blue

El mercado de cambios en Argentina inicia la tercera semana del mes, este lunes 14 de septiembre 2026, sosteniendo un sendero de estricta calma nominal y reducida volatilidad en sus distintos canales de liquidación.

Según las estadísticas del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción programada de pesos por la vía fiscal actúan como amortiguadores ante las exigencias de liquidez de mitad de mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Cotización dólar oficial en Banco Nación: lunes 14 de septiembre 2026

El esquema minorista regulado por la autoridad monetaria presenta la siguiente apertura, en los mostradores oficiales del Banco Nación (BNA):

Pizarra Minorista BNA ➔ Compra a $1.485,00 y venta a $1.535,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual para resguardar la competitividad.

➔ Compra a $1.485,00 y venta a $1.535,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual para resguardar la competitividad. Dólar Tarjeta (Consumos en el exterior) ➔ Unificado en $1.989,00, aplicando el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento definitivo del gravamen PAIS.

➔ Unificado en $1.989,00, aplicando el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento definitivo del gravamen PAIS. Segmento Mayorista Comercial ➔ Cotiza a $1.508,50 para liquidaciones interbancarias de comercio exterior.

De acuerdo con las pautas de transparencia de la banca pública, este marco regulado proporciona un horizonte de previsibilidad inmediata para importadores y empresas con compromisos comerciales en moneda extranjera.

Tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero: lunes 14 de septiembre 2026

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), los títulos soberanos más líquidos exhiben cotizaciones ordenadas para las operaciones de cambio financiero:

Dólar MEP (dólar bolsa) ➔ Cotización de apertura en $1.538,16, conservando una paridad casi exacta con el mostrador minorista tradicional.

➔ Cotización de apertura en $1.538,16, conservando una paridad casi exacta con el mostrador minorista tradicional. Dólar CCL (Contado con Liquidación) ➔ Cotiza a $1.595,68, afianzándose como la vía legal idónea para transacciones corporativas con el exterior.

➔ Cotiza a $1.595,68, afianzándose como la vía legal idónea para transacciones corporativas con el exterior. Dólar informal (blue) ➔ Se ubica en la City porteña en $1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta, con un margen de dispersión menor al 2%.

La estrecha cercanía, que sostienen el dólar oficial y el dólar MEP, desarma cualquier incentivo para maniobras de arbitraje o especulación financiera en el comienzo de la semana.

Comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén: lunes 14 de septiembre 2026

En el ámbito regional, el ordenamiento de las cotizaciones cambiarias opera como un insumo estratégico indispensable para brindar certidumbre a la matriz económica patagónica, reflejada tanto en las pizarras bancarias locales como en los sectores clave: