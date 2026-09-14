«Oxicodona adulterada con fentanilo»: los detalles de la investigación por la muerte de Hayden Panettiere

A casi un mes de la conmoción por el muerte de Hayden Panettiere, la investigación judicial comienza a arrojar luz sobre las últimas horas de la actriz. Nuevos reportes surgidos en las últimas horas indican que la artista habría consumido una pastilla presuntamente adulterada con fentanilo, el opioide sintético que azota a Estados Unidos y multiplica el peligro de las sobredosis accidentales.

Mientras se aguardan los resultados toxicológicos definitivos, cuyos informes oficiales podrían demorar hasta tres meses, las autoridades federales enfocaron el expediente en rastrear el origen exacto de la sustancia y desarticular la red de suministro que la acompañó hasta su trágico final en Carolina del Sur.

La reunión clave en Los Ángeles y el rol de la DEA

De acuerdo con la información difundida por el portal especializado TMZ, los investigadores federales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ampliaron las pesquisas entre Los Ángeles y Carolina del Sur. El foco principal apunta a identificar a un hombre señalado como el distribuidor de confianza de la actriz, con quien se habría reunido poco antes de emprender su último viaje.

En el centro de las indagatorias se encuentra también Brian Hickerson, expareja intermitente de Panettiere, quien arrastra un historial de denuncias públicas por parte del círculo íntimo de la actriz debido a supuestos episodios de violencia y manipulación. Hickerson viajó con ella y se encontraba presente en el departamento al momento del deceso:

Declaración inicial: el exnovio reconoció ante la policía que la actriz llevaba consigo una “bolsa de medicamentos” .



el exnovio reconoció ante la policía que la actriz llevaba consigo una . El informe policial: las actas de la fuerza de seguridad de Greenville omitieron los nombres comerciales de los comprimidos, pero confirmaron el secuestro de nueve tipos distintos de fármacos .



las actas de la fuerza de seguridad de Greenville omitieron los nombres comerciales de los comprimidos, pero confirmaron el secuestro de . Interrogatorio federal: Hickerson ya mantuvo reuniones formales con agentes de la DEA, aunque el contenido de sus declaraciones se mantiene bajo estricto secreto de sumario.

La epidemia del fentanilo y el dolor de Hollywood

El caso de Panettiere vuelve a exponer la crisis sanitaria que golpea a la industria del entretenimiento y a la sociedad norteamericana. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, suele ser mezclado de manera clandestina en pastillas recetadas falsificadas, convirtiendo una dosis habitual en una trampa mortal instantánea.

La actriz, que preparaba su regreso definitivo a los primeros planos de la industria, encontró la muerte de forma repentina el pasado 16 de agosto, a muy poco de cumplir 37 años. Ahora, la justicia busca determinar si se trató de una negligencia fatal en el consumo o de una entrega de sustancias letales que derive en imputaciones penales contra su entorno.