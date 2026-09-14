El Foro de Calidad y Equidad Educativa llega este martes a Neuquén: qué se debatirá y cómo participar

El XIX Foro de Calidad y Equidad Educativa llega este martes a Neuquén con una convocatoria abierta para debatir el vínculo entre la formación, el empleo y el desarrollo productivo de Vaca Muerta. «Estos foros nos llevan a tener argumentos para conversar, discutir y pedir una política educativa», afirmó Manuel Álvarez Trongé, presidente de la asociación civil Educar 2050, que organiza la actividad.

El encuentro se realizará este martes 15 de septiembre, de 9 a 12.30, en el Auditorio Ene del Polo Científico Tecnológico de Neuquén. La participación será libre y gratuita, pero requerirá inscripción previa a través del enlace disponible en la página web de Educar 2050. Quienes no concurran al auditorio podrán seguir las exposiciones por Zoom.

La apertura estará a cargo de la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, y la bienvenida institucional corresponderá a la directora ejecutiva de Educar 2050, Florencia Ruiz Morosini. Entre los expositores estarán Ana Pechen, Patricio Durán, Fernando Halperin, Diego Manfio, Erika Bienek, María Laura García y Javier Van Houtte, además de un representante de Deloitte. La especialista Guillermina Tiramonti ofrecerá la clase magistral de cierre. Además, se espera la presencia del gobernador Rolando Figueroa.

Qué se debatirá en el foro educativo de Neuquén

Bajo el lema «Educación y futuro. Neuquén: impacto con desarrollo nacional», el foro propondrá una discusión sobre la educación que necesita la provincia ante el crecimiento de la Cuenca Neuquina. La agenda incluirá la calidad de los aprendizajes, la formación para el trabajo, la empleabilidad y el aporte que pueden realizar el Estado, las escuelas y las empresas.

Uno de los ejes será la falta de información suficiente para conocer el estado del sistema educativo provincial. Álvarez Trongé destacó la inversión que Neuquén destina al área, los salarios docentes y el programa de becas Gregorio Álvarez, pero advirtió sobre la baja participación registrada en las pruebas Aprender. Según precisó, la asistencia fue cercana al 20% en primaria y al 42% en secundaria.

«Para eso necesitamos mediciones», sostuvo. El referente planteó que las evaluaciones no deben constituir un fin en sí mismas, sino una base para definir políticas públicas y revisar su evolución. También señaló como alternativas las mediciones propias de la provincia, las evaluaciones tempranas de alfabetización y una eventual participación de Neuquén en PISA como jurisdicción individual.

El segundo eje abordará la relación entre la escuela y el sector productivo. El debate no quedará limitado a la capacitación técnica que demanda la industria hidrocarburífera. «La educación no se terceriza, no se coloca un niño en una escuela como si fuese una fábrica y esperamos 14 años para ver cómo sale», expresó Álvarez Trongé.

Para el titular de Educar 2050, el compromiso debe alcanzar a los niveles inicial, primario y secundario, con atención sobre la comprensión lectora, la matemática, las ciencias y el pensamiento crítico.

La educación, un tema clave en las elecciones de 2027 en Neuquén

La cercanía del calendario electoral también formará parte de la discusión. Álvarez Trongé propuso que la educación ocupe un lugar central en las campañas de 2027 y que la ciudadanía evalúe los programas del sector antes de definir su voto.

«No solamente votar economía o seguridad, sino también votar educación, que es el futuro de nuestros niños y niñas», afirmó. A su juicio, los candidatos deberán presentar objetivos concretos y asumir compromisos que permitan evaluar los avances cada año.

También reclamó una participación activa del Estado nacional. Recordó que la legislación establece a la educación como una prioridad nacional y asigna una responsabilidad indelegable tanto a la Nación como a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, consideró que la formación docente y las condiciones laborales deben integrar cualquier programa educativo.

El foro buscará que esa discusión supere los límites de las escuelas. La invitación alcanza a docentes, estudiantes, familias, sindicatos, autoridades, especialistas, empresas y al conjunto de la comunidad. «Es problema de todos y tenemos que reclamarlo», enfatizó Álvarez Trongé.

Grilla de actividades en el foro educativo de Neuquén