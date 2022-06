El Caín está más cerca del mundo con mejor Internet

Un sueño que parecía imposible, logró hacerse realidad y está cambiándole la vida a una pequeña comunidad de la Región Sur rionegrina.

El pasado miércoles, los vecinos de El Caín, celebraron con lágrimas en sus ojos, la inauguración oficial del servicio de Internet de banda ancha, una necesidad imperiosa que tenía este poblado ubicado en una zona inhóspita, a 90 kilómetros al sur de Maquinchao, cerca del Paralelo 42.

El emotivo acto fue presidido por la gobernadora Arabela Carreras, quien estuvo acompañada por el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, y se desarrolló en el SUM de la Escuela Primaria de Jornada Completa N° 173 “Gauchos de Güemes”.

El acto de inauguración del servicio de Internet se transmitió en vivo por el canal provincial. Foto: José Mellado.

“Ahora sí, El Caín es conocido en todos lados” exclamó, Margarita Marileo, minutos después que finalizará el acto que fue transmitido en directo por el canal provincial. La mujer, quien trabaja en la institución educativa en el área de Personal de Apoyo, no pudo contener su emoción ante los presentes.

La jornada que fue calificada como “histórica” por los lugareños y por funcionarios provinciales que llegaron hasta este lugar a compartir esta alegría con la comunidad.

“Nos cambió la vida. Estábamos prácticamente incomunicados. Ahora estamos más cerca de todo. Poder contar con este servicio es un paso muy importante para El Caín. Sin dudas que marcará un antes y un después en nuestras vidas” sostuvo visiblemente emocionada la comisionada de fomento Marcela Nacleto.

La comisionada de fomento Marcela Nacleto no pudo ocultar la emoción. Foto: José Mellado.

La lluvia y el frío no logró aplacar la emotiva celebración de vecinos que, en gran número acompañaron la jornada festiva, que incluyó una actuación de alumnos de la escuela y un asado.

Es que desde hace unos días, contar Internet de banda ancha gratis en sus viviendas, le permite poder navegar en la web sin restricciones, mirar películas y series, acceder a las redes sociales, estudiar, realizar compras, pagar impuestos, informarse…. etc. pero, sobre todo, poder comunicarse con personas de distintos puntos del país.

Si bien desde años el lugar cuenta con un solo teléfono semipúblico, periódicamente queda fuera de servicio y hay que esperar meses para que los técnicos de Telefónica lleguen a restablecerlo. Algunas instituciones cuentan con Internet del programa País Digital, este servicio que es muy deficiente y “se cae” con gran frecuencia.

Hasta el 2019, Nacleto estuvo a cargo del puesto sanitario del lugar y sabe de penurias ante una emergencia sanitaria. “Nosotros dependemos del hospital de Maquinchao. Ahora, ante una emergencia, podemos tener una comunicación a través de una video llamada con un médico. Es un adelanto muy grande en materia de salud” agregó.

La conectividad abre nuevas puertas, genera más oportunidades para los vecinos y esta realidad ya la experimentan. A medida que pasan los días, van conociendo cosas nuevas y encontrando muchas respuestas a sus necesidades e inquietudes.

María Rosa Huentenao, nació hace 48 años en El Caín. Es integrante de una familia tradicional de la zona y se desempeña desde hace 14 años como Guardia Ambiental, en este lugar que es el portal del acceso este a la Meseta de Somuncura. Rescata la importancia de la conectividad para “cargas datos” de visitantes y de acciones que deben llevar adelante en lo cotidiano, pero sobre todas las cosas como “un gran oportunidad” para los jóvenes.

Rosa Huentenao trabaja como Guarda Fauna en El Caín. Foto: José Mellado.

“Los jóvenes no tienen muchas cosas para hacer porque no hay trabajo y tampoco posibilidades de capacitarse en el paraje. Por eso, la mayoría se va del paraje. Poder contar con Internet de banda ancha nos abre un abanico de posibilidades, vinculadas con el desarrollo del paraje y también personal, etc.. Por ejemplo, no tenemos tiendas que vendan de ropa o calzado en el paraje. Ahora vamos a poder comprar por Internet” afirma.

La mujer detalló que su hijo Braian, de 22 años, proyecta retomar los estudios para poder recibirse de Licenciado en Sociología. “Hasta el 2019 estaba estudiando el Roca, en la Universidad del Comahue. Con la pandemia se vino y tuvo que abandonar porque acá el Internet era malo y no podía bajar los trabajos que le enviaban. Ahora quiere retomar. La carrera es semi presencial. Lo más importante, que nos da mucha emoción es que va a poder estudiar estando en El Caín y desde casa” afirmó.

En la misma sintonía, Ayelén Quilen, de 24 años, proyecta su futuro pensando en un titulo. Averiguando por Internet le generó gran interés la carrera de Enfermería en el Instituto San Ignacio de General Roca.

Ayelén Quilen proyecta seguir «a distancia» la carrera de Enfermería. Foto: José Mellado.

“Se puede hacer a distancia. Es semi presencial. Si me recibo de Enfermera puedo trabajar acá, en mi pueblo, sería muy bueno. Tengo muchas ganas de empezar a estudiar. Ahora que tenemos buena conectividad se nos facilita todo. Estoy casada y tengo un hijo de 8 años. Para él también es un cambio de vida” asegura.

Liliana Decima llegó a El Caín desde Simoca, Tucumán, hace 20 años. Aquí se casó y es mamá de una nena y de un adolescente. Es directora de la única escuela primaria de lugar a la que asisten 37 alumnos a nivel primario y 9 a nivel inicial, en un edificio cercano. En el establecimiento funciona también el dictado de clases para niveles primario y secundario para adultos y el secundario virtual.

“Nos viene de primera. Los chicos pueden investigar, hacer trabajos bajando cosas de Internet, entretenerse. Nosotros, desde lo administrativo también podemos cargar las planillas de asistencias, relevamientos, licencias, etc. al programa de Educación, cosa que a veces no podíamos hacer porque el Internet que teníamos era malo. Y además nos podemos comunicar con nuestras familias. En mi caso, que tengo a muchos parientes lejos, en Tucumán, poder hacer una video llamadas cuando quiera, me acerca… Los tengo más presentes” admite.

Alumnos brindaron un show musical para los presentes. Foto: José Mellado.

Los festejos por la inauguración del servicio de conectividad se extendieron durante la mayor parte de la jornada. Cuando los visitantes abandonaron el lugar y el cielo empezaba a oscurecerse en la antesala de una noche fría, los lugareños continuaban realizando videollamadas, enviando fotos y videos a amigos y familiares de otros lugares, que reflejaban los momentos de este acontecimiento histórico.

El Caín, el primer poblador alejado de la fibra óptica en tener Internet de banda ancha.

El Caín, es la primera comisión de fomento, alejada de la ruta nacional 23 donde, en forma paralela, va la fibra óptica, en tener Internet de banda ancha.

El proyecto nació ante una necesidad manifiesta de lugareños y funcionarios para dar respuesta a una comunidad y de una decisión política del gobierno provincial de acentuar el federalismo y poner, de alguna manera, en las mismas condiciones a los vecinos de este lugar, con quienes viven en las grandes ciudades.

La antena del cerro Anekén quedó ubicada a 1.310 metros sobre el nivel del mar. Foto: Gentileza.

Un importante número de jóvenes del paraje estudia el secundario en Maquinchao. Durante la pandemia, se tuvieron volver a El Caín y no pudieron continuar cursando las clases por falta de conectividad. “Era una preocupación que teníamos. Los chicos me vinieron a ver y lo hablé con Hugo -Valenzuela- y rápidamente empezó a buscar una alternativa” admitió la intendente de Maquinchao Silvina Frías, quien hasta unos días antes de asumir el Ejecutivo, se desempeñó durante años como directora de la Residencia Estudiantil de Nivel Medio.

Valenzuela es el gerente de la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Maquinchao, entidad que instaló fibra óptica al hogar en esta localidad y también llevó el servicio de Internet hasta Aguada de Guerra, paraje ubicado a unos 35 kilómetros al este.

La geografía y el clima dos obstáculos difíciles de sortear. Foto. Gentileza.

El hombre “recogió el guante” y le presentó el proyecto, al que calificó como “un sueño imposible”, al presidente de Altec, Juan Ríos. A partir de allí comenzaron a buscar distintas alternativas. “Empezamos a hacer algunas pruebas. Con un simulador comenzamos a trazar líneas. Cuando no se puede hacer, porque la geografía no te lo permite, son de color rojo y cuando es factible te tira una línea verde y las líneas empezaron a ser verdes” sostuvo. El verde incrementó la “esperanza” y rápidamente comenzó a desarrollarse el proyecto con un equipo técnico formado por la Cooperativa y Altec, que contó con la destacada colaboración de los vecinos de El Caín.

Las dificultades planteadas por la geografía y un clima hostil, no hicieron fáciles las cosas. Pero las ganas, el empuje, el “gran desafío” pudieron más. El jueves 5 de mayo, pasada las 20, ese “sueño imposible” se hizo realidad. Luego de conectar los últimos aparatos y cables en el cerro Anekén, a 1.310 metros de altura sobre el nivel del mar, los teléfonos celulares comenzaron a recibir señal de Internet y la emoción embargó hasta las lágrimas a técnicos y vecinos.

El 5 de mayo a las 20 horas la señal de Internet llegó al paraje. Foto: Gentileza.

En pocos minutos, se acercaron a la sede de la Comisión de Fomento, y con caras de asombro comenzaron a realizar las primeras videollamadas para comunicarse con familiares y amigos de otros puntos del país y contarles este gran adelanto. Ni más, ni menos, lo que estaba pasando en el paraje. Algo que no podían creer. “Fue una experiencia enorme para nosotros. Haber logrado conectar todas las casas y que la gente esté disfrutando de internet es grandioso”, afirmó el presidente de ALTEC, Juan Ríos, quien destacó el trabajo conjunto de “quienes hicieron posible este logro”.

La inversión provincial fue de $ 3.000.000. Actualmente el servicio de Internet con un ancho de banda de 5 Mb. llega a 61 viviendas y 4 instituciones públicas.

Carreras destacó importancia del servicio y el trabajo de los técnicos

La gobernadora Arabela Carreras presidió la inauguración de la red de servicios de internet de banda ancha, en un sencillo pero emotivo acto que se desarrolló en el SUM de la Escuela Primaria y fue transmitido en vivo por Canal 10.

«No es fácil traer la señal -de internet- hasta acá, una tecnología que hasta hace unos años no teníamos. Siento una profunda emoción” afirmó y destacó el trabajo de todas las áreas del Estado, de la cooperativa y de la comisionada de fomento “para llegar a este logro”.

El 19 de marzo de 2022, en el marco del aniversario de Maquinchao, se firmó el convenio. Foto: José Mellado.

Con sus ojos humedecidos, agregó «se lo que es tener a familiares lejos y la necesidad de poder comunicarnos con ellos. Yo lo hago todos los días con mi mamá y con frecuencia con mis hermanos que están afuera del país. Ahora, desde acá, ustedes también van a poder hacerlo» le dijo a los vecinos.

Al referirse a la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Maquinchao, la mandataria afirmó “son vecinos nuestros, de estas localidades de la región, los que van a brindar el servicio. Esto es muy importante a la hora de atender y hacer el mantenimiento» y resaltó el rol de ALTEC señalaron que “es una empresa de tecnología que tiene muchos años de trayectoria, y ha ido adquiriendo la capacidad para poder lograr esta integración de la provincia.

Carreras y su parte de su equipo de gobierno recorrió las calles de El Caín. Foto: José Mellado.

Por su lado el ministro Buteler calificó a la jornada como “un día histórico” para la provincia y resaltó el proyecto que lleva adelante el gobierno provincial “con ideas muy claras que tiene que ver con que todos los vecinos y vecinas tengan la misma calidad de vida, las mismas oportunidades. No debe haber diferencias entre un vecino de El Caín y uno de Cipolletti. Es poder llegar con una conectividad acorde a lo que se merecen los rionegrinos” sostuvo.

El equipo técnico que hizo posible la llegada de Internet a El Caín. Foto: José Mellado.

Agregó que con el nuevo servicio de internet, “ahora los vecinos van a poder tramitar el DNI en El Caín, sin necesidad de moverse hacia Maquinchao como lo estaban haciendo hasta ahora” sentenció Del acto participaron también, el secretario de Gobierno, Agustín Ríos, el director de Comisiones de Fomento, Ramiro Fuentes Vivanco, y los equipos de trabajo de ALTEC y de la Cooperativa Telefónica de Maquinchao, entre otros.