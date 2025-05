El campo magnético de la tierra se debilita, afecta a Argentina y pone en alerta a la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) advirtió sobre una alerta por una anomalía en el campo magnético de la Tierra que puede traer consecuencias en Argentina. El divulgador Adscripto de la Fundación AZARA, Claudio Martínez, expuso «La realidad es que nadie sabe realmente por qué sucede”.

El miembro de Astronomers Without Borders contó que el fenómeno se lo conoce como Anomalía Magnética del Atlántico Sur, una perturbación que atraviesa la zona de Argentina y Brasil y durante décadas ha sido objeto de estudio para los científicos.

“Desde hace unos 20 años se empezó a producir como un desmejoramiento», relató. «Ni siquiera se sabe exactamente cómo es en detalle el campo magnético».

Para el experto, los orígenes de este desmejoramiento puede ser por movimiento de materiales internos en la Tierra o, inclusive, una «inversión del campo magnético, que ya ha sucedido en la historia del planeta».

Según explicó Martínez, el campo magnético terrestre actúa como un escudo que protege a la superficie de la energía del sol, especialmente del viento solar y de las tormentas solares, fenómenos que pueden dañar satélites, comunicaciones e incluso afectar la salud en exposiciones prolongadas.

“La deformación antes era un poquito más redonda y ahora se está estirando, se está haciendo ovalada, extendiéndose hacia el océano Atlántico”, indicó el astrónomo. “Por el momento no nos afecta demasiado, pero el tema es que esa cobertura está debilitada, y eso permite que penetre más profundamente la energía del Sol”.

Aunque por ahora la anomalía no representa un riesgo para las personas en superficie, sí está generando preocupación en el ámbito aeronáutico y espacial.

Por ahora, aseguran desde la NASA, no hay motivo de alarma inmediata. “No se ha debilitado al nivel de que nos tengamos que preocupar seriamente, pero va disminuyendo», alertó. Advirtió que en un futuro, «si esto continúa, vamos a tener que empezar a preocuparnos”.

Aseguró que los más vulnerables actualmente son los satélites y la tecnología espacial. “La Estación Espacial Internacional, cuando hay tormentas solares y pasa por la zona, ya se empieza a desconectar”, contó.

Comentó que si este problema evoluciona los aviones podrían ser otro blanco. “Si hacés un vuelo normal de Argentina a Estados Unidos, por ejemplo, pasás por esa área. Para alguien que viaja cada seis meses no pasa nada, pero los pilotos y las azafatas que lo hacen todo el tiempo ya empiezan a acumular exposición”, explicó. «Por ahora no nos tenemos que preocupar, pero va disminuyendo y no sabemos si se va a recuperar o va a seguir así».