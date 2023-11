El registro de infractores electorales en Neuquén muestra un alerta sobre una posible multa, a días del balotaje 2023

A días del balotaje 2023, donde se definirá el próximo presidente de la Nación, el registro de infractores emite un extraño cartel que alerta a los electores de Neuquén. La falta de información en la plataforma sobre quiénes votaron y quiénes no en las elecciones generales de octubre, avisa a los neuquinos sobre una posible multa en caso de no justificar el no voto, más allá de haber votado o no. Desde la cámara electoral informaron por qué sucede.

Con el balotaje a la vuelta de la esquina, los ciudadanos de Neuquén se han dispuesto a ultimar los detalles, como buscar sus DNI en los registros civiles y no tener infracciones para esta votar este domingo.

En medio de las revisiones, un extraño cartel en la página de infractores llamó la atención de muchos. «La secretaría electoral del distrito no ha procesado la información necesaria para definir su situación referida a la emisión de su sufragio», dicta un cartel con respecto a las elecciones generales de octubre.

A su lado, aparecen las opciones de «solicitar justificación» o «emitir boleta de pago», ambas referidas a un supuesto no voto. Este cartel les aparece a los electores de Neuquén, más allá de haber cumplido o no con el deber cívico.

Según informaron desde la cámara electoral, se debe a que, a solo tres días del balotaje, no está cargada la información. La cámara indicó que aún no se concluyó con el escaneo de lo padrones para actualizar la información de las personas que votaron y los que no lo hicieron.

Comunicaron que estiman terminar de cargar los datos hoy.