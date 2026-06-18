La fábrica de nieve ya trabaja en Cerro Catedral y suman un día más de apertura para peatones

Cerro Catedral anunció una ampliación en los días de apertura para el público peatón.

Las bajas temperaturas permitieron poner en marcha nuevamente el sistema de fabricación de nieve en sectores estratégicos de la montaña del Cerro Catedral de Bariloche. Con 40 cañones distribuidos en distintos puntos, el objetivo es garantizar la conectividad entre la zona intermedia y la base y consolidar la apertura progresiva del centro de esquí. En este sentido la empresa anunció una ampliación en los días de apertura para el público peatón.

A partir del sábado 20 de junio, el complejo abrirá de lunes a sábado, de 9:30 a 16, sumando una jornada más para que visitantes y turistas puedan disfrutar de los paisajes de montaña, la gastronomía en altura y las distintas propuestas recreativas, aun sin necesidad de esquiar.

Cerro Catedral acelera la temporada con nieve técnica

Las últimas horas trajeron una combinación esperada por todo el sector turístico de invierno: frío sostenido y condiciones favorables para volver a encender los cañones de nieve técnica.

El operativo se concentra especialmente en las pistas Bajador y Cascada, dos sectores clave dentro del esquema de circulación de la montaña. Se trata de pistas azules, de dificultad intermedia, que permiten conectar la zona intermedia con la base y garantizan un descenso fluido tanto para quienes están dando sus primeros pasos en el esquí como para esquiadores con mayor experiencia.

La producción de nieve en estos tramos resulta fundamental para consolidar la apertura progresiva del dominio esquiable y asegurar la continuidad del recorrido en uno de los sectores más transitados del centro invernal.

Actualmente, Cerro Catedral Alta Patagonia cuenta con un sistema de 40 cañones de nieve distribuidos en puntos estratégicos de la montaña. La tecnología permite complementar las precipitaciones naturales y aportar previsibilidad operativa, un aspecto cada vez más relevante para los centros de esquí del hemisferio sur.

La fabricación de nieve técnica forma parte de un proceso de transformación más amplio que el centro de esquí viene desarrollando en los últimos años. Las inversiones realizadas se reflejan hoy en una infraestructura renovada, medios de elevación modernizados y una capacidad de transporte que supera los 35.000 esquiadores por hora.

A esto se suma una flota de máquinas pisapistas que trabaja durante toda la noche para acondicionar las superficies y optimizar las condiciones de uso de las más de 60 pistas que conforman el dominio esquiable.

El equipo técnico monitorea de forma permanente las variables meteorológicas y ajusta la producción de nieve en función del bulbo húmedo, una combinación de temperatura y humedad que determina la eficiencia del sistema. El objetivo es optimizar el uso de agua, aire y energía para lograr el mejor rendimiento posible.

Con pronósticos que anticipan nuevas nevadas y temperaturas frías sostenidas para los próximos días, el escenario genera expectativas positivas de cara al inicio pleno de la temporada.

Cómo comprar los pases para esquiar en el Cerro Catedral en Bariloche

Con 1.200 hectáreas esquiables, 67 pistas y una de las mayores superficies dedicadas a los deportes de nieve en Sudamérica, Cerro Catedral volverá a posicionarse como uno de los grandes atractivos turísticos del invierno argentino.

El gigante de Sudamérica. Con 67 pistas y 1.200 hectáreas esquiables, Cerro Catedral vuelve a liderar la oferta de nieve argentina con fuertes inversiones en infraestructura, tecnología y servicios.

Los pases diarios salen $160.000 y pueden adquirirse y retirarse en distintos puntos habilitados: la boletería base del Cerro Catedral, una oficina en Reconquista 602 de la Ciudad de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Bariloche. Además, quienes compren online recibirán un código QR para agilizar el retiro y reducir tiempos de espera.

La aplicación ya se encuentra disponible para descarga:

• iOS: https://apps.apple.com/ar/app/catedralapp/id6480464952

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmf.catedralapp

Desde el centro de esquí, informaron que continúan fortaleciendo sus herramientas digitales para mejorar la experiencia en montaña. A través de la app oficial, los visitantes podrán consultar en tiempo real el estado de pistas, medios de elevación, condiciones de nieve, mapas interactivos y toda la información necesaria para planificar cada jornada.

Los pases están disponibles en: www.catedralaltapatagonia.com