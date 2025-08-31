El cerro de Neuquén que dejó atrapada a una familia en 2023, sufrió un nuevo derrumbe: no hubo heridos, pero piden precaución

La historia se repite, pero esta vez con un final más aliviador. El cerro de la Virgen sufrió un nuevo derrumbe este domingo justo en el punto de Chos Malal donde en 2023 se registró un desmoronamiento de rocas que dejó con graves heridas a una familia. Esta vez no se registraron víctimas, pero piden precaución.

El nuevo desprendimiento de rocas ocurrió este domingo, durante las primeras horas de la mañana. Desde FM Patagonia compartieron imágenes donde se puede ver cómo el derrumbe alcanzó una parte de la ruta, aunque no generó complicaciones.

Según la información brindada, un vecino advirtió la situación al escuchar un estruendo que provenía de la zona donde ocurrió el derrumbe de 2023 que atrapó a una familia que viajaba por la Ruta Provincial 43. Se presume que este desmoronamiento fue ocasionado por las lluvias registradas el sábado que debilitaron el terreno.

Afortunadamente, este nuevo incidente no dejó heridos, ya que no había vehículos circulando por la zona en el momento del desprendimiento.

Piden circular con precaución: qué dijeron desde Vialidad

El reciente desprendimiento vuelve a poner en evidencia la inestabilidad del terreno y la necesidad de continuar con las obras de remediación y monitoreo en el lugar que se están llevando a cabo desde hace dos años.

El presidente de Vialidad que arribó al sitio para verificar lo ocurrido resaltó que «es una obra en proceso» y explicó que «lo que se desmoronó, es parte de lo que se está trabajando mecánicamente para que se desprenda», por lo tanto «la lluvia aceleró el proceso».

Desde el Gobierno de Neuquén indicaron que «la remediación se realiza con 2 organizaciones ,Vialidad Provincial y Ejército Argentino, de probada experiencia y con un estudio de la Universidad de San Juan que guía todo el procedimiento».

A su vez remarcaron que no fue un accidente lo de esta mañana y reiteraron la importancia de que la población tome distancia del lugar: «Volvemos a insistir a la población que está prohibido circular por la intervención del Cerro, hasta que esté concluida la remediación».

El derrumbe de 2023 en el cerro de la Virgen

El derrumbe del Cerro de la Virgen, ocurrido el 1 de agosto de 2023 cerca de la localidad de Chos Malal, fue un evento trágico que conmocionó a la provincia de Neuquén.

Alrededor del mediodía, un enorme desprendimiento de rocas y tierra se produjo en el Cerro de la Virgen. Se estima que cayeron alrededor de 30 mil metros cúbicos de material sobre la Ruta 43, la cual quedó completamente bloqueada.

El derrumbe cayó directamente sobre una familia que se encontraba en el lugar. Estaba compuesta por una pareja (una mujer embarazada y su pareja) y sus dos hijas de 10 y 3 años.

La familia quedó atrapada entre las rocas. En un milagro, la hija mayor de 10 años, Abigail, fue la primera en advertir el peligro. Su grito de «mamá, se viene el cerro» alertó a sus padres, quienes pudieron reaccionar a tiempo y evitar una tragedia fatal. Gracias a su aviso, lograron ponerse a salvo de la peor parte del alud. Sin embargo, todos resultaron heridos.

Los heridos fueron rescatados por vecinos y personal de emergencia. La niña y su padre fueron los más afectados, requiriendo cirugías y una larga recuperación. El derrumbe no solo impactó la vida de esta familia, sino que también cortó la conectividad vial en el Alto Neuquén