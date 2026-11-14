El congreso de cardiología reunió a más de 130 profesionales en Cipolletti: los principales debates y conclusiones

La obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes estuvieron entre las principales preocupaciones planteadas durante los debates científicos. Fotos: Florencia Salto.-

Cipolletti fue escenario de un importante encuentro científico que reunió a 134 profesionales inscriptos en las Jornadas Regionales de Actualización en Cardiología y la primera Jornada Patagónica AMAC-CTEPH, desarrolladas el viernes 13 de noviembre en el Casino del Río. La actividad permitió compartir investigaciones, actualizar conocimientos y debatir sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta la medicina cardiovascular.

134 profesionales inscriptos en las jornadas científicas.

El encuentro, impulsado junto a la Federación Argentina de Cardiología (FAC), contó con la participación de especialistas nacionales y regionales, residentes y técnicos. Además de las conferencias científicas, se desarrollaron talleres prácticos que reunieron a 24 participantes y generaron espacios de intercambio directo con profesionales de reconocida trayectoria.

Sonia Costantini, médica especialista en cardiología, integrante de la FAC y presidenta del Comité Organizador, realizó un balance positivo de la convocatoria y destacó especialmente el nivel académico alcanzado durante la jornada.

«Tuvimos una gran convocatoria», expresó la profesional, quien también valoró el acompañamiento de instituciones médicas, clínicas, sanatorios, laboratorios y empresas de la Patagonia.

Salud cardiovascular de la mujer e hipertensión pulmonar: los avances presentados

Uno de los principales ejes científicos estuvo dedicado a la enfermedad cardiovascular en la mujer, con exposiciones sobre factores de riesgo, diagnóstico y particularidades de las patologías cardíacas femeninas. La disertante principal fue la doctora Mildren del Sueldo, presidenta de la Federación Argentina de Cardiología.

El segundo módulo abordó la hipertensión pulmonar y permitió presentar los últimos resultados de registros argentinos sobre esta enfermedad. Según explicó Costantini, los datos mostraron diferencias en la prevalencia de la patología respecto de lo observado en Norteamérica y Europa.

Los especialistas compartieron investigaciones cuyos resultados serán publicados próximamente, lo que permitirá ampliar el conocimiento sobre el comportamiento de estas enfermedades en la población argentina.

Obesidad infantil y sedentarismo: una alerta sanitaria que atravesó el congreso

Uno de los momentos de mayor intercambio se produjo durante el módulo dedicado al riesgo cardiometabólico, la obesidad y la prevención cardiovascular.

Las discusiones se concentraron en el papel de los médicos frente al tratamiento de la obesidad, la percepción que tienen los pacientes sobre esta enfermedad y los resultados de los nuevos tratamientos farmacológicos.

Costantini explicó que los especialistas coincidieron en la importancia de acompañar las nuevas herramientas terapéuticas con una alimentación adecuada y actividad física de calidad, como parte de un abordaje integral.

Sin embargo, uno de los temas que despertó mayor preocupación fue el crecimiento del sobrepeso y la obesidad durante las primeras etapas de la vida.

«Tenemos una alerta sanitaria, podemos decir, con niveles de obesidad y de sobrepeso muy elevados ya en infancia y en adolescencia», advirtió la cardióloga al repasar las principales conclusiones del encuentro.

El debate también puso el foco en la necesidad de fortalecer la prevención y promover hábitos saludables desde edades tempranas, frente a factores de riesgo que pueden tener consecuencias sobre la salud cardiovascular a largo plazo.

Capacitación práctica y nuevas oportunidades para los médicos de la Patagonia

Además de las conferencias, 24 profesionales participaron de los talleres prácticos sobre monitoreo hemodinámico, evaluación ecocardiográfica y mecánica vascular.

La propuesta permitió que residentes y técnicos trabajaran directamente con especialistas, realizaran consultas específicas y participaran activamente de las experiencias de capacitación.

«Tenemos una oportunidad para que la Patagonia crezca, tenemos una medicina de primer nivel, con muy buena tecnología, con muy buenos profesionales». Sonia Costantini, médica especialista en cardiología e integrante de la Federación Argentina de Cardiología.

Costantini destacó que este formato favorece el aprendizaje porque permite que los profesionales jóvenes dejen de ocupar exclusivamente el lugar de espectadores y puedan involucrarse en las actividades prácticas.

Otro de los resultados del encuentro fue el acercamiento de la Federación Argentina de Cardiología a instituciones médicas de la región, con el objetivo de difundir oportunidades académicas, becas de capacitación en el extranjero y programas destinados a profesionales que comienzan su carrera.

En ese sentido, se destacó el trabajo del Comité del Cardiólogo Joven, que busca ampliar las posibilidades de formación y desarrollo profesional para residentes y especialistas recientemente egresados.

La intención de repetir las jornadas y fortalecer la cardiología regional

El balance de la organización también estuvo marcado por la respuesta de los disertantes, el acompañamiento institucional y la participación de profesionales de diferentes puntos del país.

Para Costantini, el encuentro demostró que la Patagonia cuenta con recursos humanos, equipamiento y capacidad científica para desarrollar actividades académicas de alcance nacional.

«Tenemos una oportunidad para que la Patagonia crezca, tenemos una medicina de primer nivel, con muy buena tecnología, con muy buenos profesionales», sostuvo.

La especialista señaló que los disertantes se mostraron sorprendidos por el nivel de los intercambios científicos y anticipó que la intención es dar continuidad a este tipo de encuentros, para consolidar espacios de actualización y fortalecer los vínculos entre profesionales e instituciones.

De esta manera, las jornadas dejaron no solamente un balance positivo en términos de convocatoria, sino también nuevas oportunidades de capacitación, cooperación científica y desarrollo para la cardiología patagónica.