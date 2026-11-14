Martín Migueles apuntó contra la China Suárez y reveló qué pasó en la casa de Mauro Icardi: “Vino haciéndose la buenita”

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo después de que Martín Migueles, actual pareja de la conductora, decidiera contar su versión sobre el enfrentamiento ocurrido en la casa del futbolista en Nordelta. El empresario apuntó directamente contra la actriz y cuestionó su comportamiento durante el encuentro.

Según informó PrimiciasYA, de A24, Migueles habló con Marina Calabró en América TV y reveló detalles de la conversación que mantuvo con Eugenia Suárez. Sus declaraciones se conocieron después de la difusión de los videos que muestran los tensos cruces entre Wanda, Icardi y sus respectivas parejas.

Martín Migueles contra la China Suárez: qué dijo sobre el encuentro en Nordelta

El empresario relató que su primer contacto con la actriz fue cordial, aunque aseguró que posteriormente cambió su percepción sobre lo ocurrido.

“Ella llegó haciéndose la buena. Se presentó conmigo. Me dio la mano”, contó Migueles durante su conversación con Marina Calabró.

Según explicó, incluso intentó mantener una charla conciliadora con la actual pareja de Mauro Icardi. Sin embargo, sostuvo que la situación tomó otro rumbo cuando escuchó un intercambio relacionado con las hijas del futbolista y Wanda Nara.

Migueles aseguró que la actriz le habría hecho una pregunta a una de las niñas sobre una conversación con una profesional que interviene en el conflicto familiar.

Durante el programa, Marina Calabró interpretó que la intención de ese comentario habría sido instalar una versión que negara un supuesto episodio de violencia.

Ante esa interpretación, Migueles respondió: “Sí, quería instalar esa idea”.

Se trata de una acusación formulada por el empresario, que no constituye una comprobación independiente de lo sucedido.

El video del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez que desató la polémica

Las declaraciones de Migueles llegaron después de que Puro Show, el programa de El Trece, difundiera imágenes del enfrentamiento ocurrido el viernes 6 de noviembre en la vivienda de Mauro Icardi, conocida como la Casa de los Sueños.

En la grabación se observa a Wanda Nara visiblemente alterada mientras discute con la China Suárez, a quien dirige insultos y amenazas verbales.

La actriz, por su parte, responde a los cuestionamientos de la conductora durante el tenso intercambio.

Según explicaron en el ciclo televisivo, algunos fragmentos de la grabación no fueron emitidos para preservar la intimidad de las menores involucradas.

El episodio volvió a colocar en el centro de la escena mediática el conflicto familiar y judicial que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi desde su separación.

Wanda Nara defendió su reacción y cuestionó a la China Suárez

En medio de la repercusión por las imágenes, Wanda Nara también decidió contar su versión de lo sucedido.

La conductora sostuvo que su reacción estuvo relacionada con la preocupación por una de sus hijas y aseguró que atravesó un momento de mucha angustia.

En diálogo con Marina Calabró, Wanda explicó que había acudido a la vivienda después de recibir indicaciones para buscar a la menor.

Además, cuestionó a la China Suárez y afirmó que, desde su perspectiva, la actriz habría intentado intervenir en el relato de una de las niñas sobre el conflicto familiar.

Nara también aseguró que el video difundido no muestra la totalidad del enfrentamiento y planteó que, si la actriz inicia acciones legales, solicitará que se presente la grabación completa.

La China Suárez podría denunciar a Wanda Nara por amenazas

El enfrentamiento podría sumar nuevas consecuencias judiciales. Según informó PrimiciasYA, la China Suárez prepara una denuncia contra Wanda Nara por las amenazas registradas durante la discusión.

En el programa LAM, Pilar Smith señaló que la presentación judicial estaba prevista para el lunes 16 de noviembre.

La actriz buscaría que se analice el material audiovisual completo para determinar las medidas legales correspondientes.

Mientras tanto, el conflicto también alcanzó a Martín Migueles. De acuerdo con la información difundida en América TV, la Justicia no hizo lugar al pedido de Mauro Icardi para imponerle una restricción de acercamiento respecto de sus hijas, aunque le advirtió que debía evitar manifestaciones negativas sobre el futbolista delante de las menores.

Las nuevas declaraciones de Migueles profundizaron el enfrentamiento mediático, mientras las versiones de los protagonistas continúan siendo contrapuestas y la situación familiar permanece atravesada por actuaciones judiciales.