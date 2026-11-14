Roger Waters se separa a los 83 años: quién es Kamilah Chavis, su quinta esposa, y por qué el divorcio llegó a la Justicia.

Roger Waters, el histórico bajista y cofundador de Pink Floyd, vuelve a estar en el centro de la atención mediática por su vida sentimental. A los 83 años, el músico británico presentó una solicitud de divorcio de Kamilah Chavis, su quinta esposa, después de cinco años de matrimonio y una relación que comenzó hace una década.

Según informó el diario español El Mundo, a partir de información publicada por la revista estadounidense People, el artista inició formalmente el trámite el martes 10 de noviembre de 2026 ante la Corte Suprema del estado de Nueva York. El expediente fue registrado como un divorcio contencioso, lo que indica que existen cuestiones pendientes de acuerdo entre ambas partes.

Roger Waters y Kamilah Chavis: un divorcio que llega después de diez años juntos

La separación sorprendió a los seguidores del músico, especialmente porque Waters había manifestado públicamente su felicidad cuando se casó con Chavis en octubre de 2021.

En aquel momento, el exintegrante de Pink Floyd compartió fotografías de la ceremonia en sus redes sociales y expresó su entusiasmo por haber encontrado finalmente a la persona con quien deseaba compartir su vida.

Sin embargo, cinco años después de aquella celebración, la historia de amor llegó a su fin y ahora deberá resolverse en los tribunales.

De acuerdo con la documentación judicial consultada por People, el proceso fue clasificado como contencioso. Esto significa que los integrantes de la expareja todavía no alcanzaron un acuerdo sobre uno o varios aspectos de la separación.

Por el momento, no trascendieron los motivos de la ruptura ni los puntos específicos que generan desacuerdo. Tampoco se conocieron declaraciones públicas de Waters o Chavis sobre el final de su matrimonio.

Cómo se conocieron Roger Waters y Kamilah Chavis: una historia de amor que comenzó en Coachella

La relación entre Roger Waters y Kamilah Chavis comenzó en 2016, cuando el músico participaba en el festival de Coachella, en Estados Unidos.

Por entonces, Chavis trabajaba como conductora y estaba encargada de trasladar al artista entre su hotel y el lugar donde se realizaban los conciertos.

En una entrevista concedida a Infobae en 2018, Waters recordó que durante aquellos viajes comenzó a sentirse atraído por ella.

El músico contó que su guardaespaldas solía conversar con Chavis mientras él viajaba en el asiento trasero. Con el paso de los días, decidió acercarse y romper el hielo con un comentario sobre sus pómulos.

Ese intercambio marcó el comienzo de una relación que se mantuvo durante varios años antes de llegar al altar.

En aquella entrevista, Waters también reflexionó sobre el amor y sostuvo que una relación duradera necesita madurez, generosidad y compromiso.

La quinta boda de Roger Waters y la frase que hoy cobra otro significado

En octubre de 2021, Roger Waters anunció su casamiento con Kamilah Chavis mediante una publicación en Facebook.

La ceremonia se realizó en su propiedad de Bridgehampton, en Nueva York, y el músico compartió imágenes de la celebración, entre ellas una fotografía de la pareja cortando la torta de bodas.

El artista acompañó el anuncio con una frase que reflejaba su felicidad: “Estoy muy feliz, finalmente encontré a la indicada”, expresó entonces.

La publicación generó una gran repercusión entre sus seguidores, que celebraron la nueva oportunidad sentimental del músico después de cuatro matrimonios anteriores.

Ahora, aquella declaración vuelve a cobrar protagonismo frente a la decisión de iniciar un nuevo proceso de divorcio.

Las cinco esposas de Roger Waters: una vida sentimental marcada por separaciones

A lo largo de su vida, Roger Waters contrajo matrimonio en cinco oportunidades y tuvo tres hijos de relaciones anteriores.

Su primera esposa fue Judith Trim, una ceramista británica con quien se casó a fines de la década de 1960. La relación terminó en 1975.

Posteriormente, en 1976, contrajo matrimonio con Carolyne Christie, con quien tuvo dos hijos, Harry e India. La pareja se divorció en 1992.

Un año después, Waters volvió a casarse, esta vez con Priscilla Phillips, madre de su tercer hijo, Jack. El matrimonio finalizó en 2001.

Su cuarta esposa fue Laurie Durning, actriz y directora de cine. Se casaron en 2012 y se separaron en 2015.

Finalmente, en 2021, el músico celebró su quinta boda con Kamilah Chavis, a quien había conocido cinco años antes.

La actual separación abre un nuevo capítulo en la vida privada de uno de los artistas más influyentes de la historia del rock.

Roger Waters, una figura histórica de Pink Floyd que vuelve a ser noticia

Más allá de su vida sentimental, Roger Waters es una de las figuras fundamentales del rock internacional.

Fue uno de los fundadores de Pink Floyd, la legendaria banda británica que alcanzó reconocimiento mundial con discos como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y The Wall.

Su participación como bajista, compositor y principal impulsor conceptual de algunas de las obras más importantes del grupo lo convirtió en una referencia de la música contemporánea.

A los 83 años, Waters continúa siendo una figura de enorme repercusión internacional, tanto por su trayectoria artística como por sus declaraciones públicas.

Ahora, su quinto divorcio vuelve a poner el foco en su historia personal, mientras se esperan novedades sobre el proceso judicial que determinará las condiciones definitivas de su separación de Kamilah Chavis.