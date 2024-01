El conmovedor relato de una policía tras salvarle la vida a un bebé en Senillosa

El pasado viernes, un acto heróico emocionó a la localidad neuquina de Senillosa. Una mujer policía le salvó la vida a una bebé de cuatro meses que se encontraba sin signos vitales cuando su padre pidió por auxilio. Escuchá el conmovedor relato de Karina Gonzalez, la policía que realizó la maniobra de reanimación.

El impactante hecho ocurrió en la noche del viernes, cuando una integrante de la comisaría 11 fue alertada en su patrulla por un padre desesperado quien llegaba con su hijo en brazos indicando que no respiraba. La agente, equipada con conocimientos de RCP, intervino rápidamente ante la crítica condición del bebé de cuatro meses.

El pequeño respondió positivamente a las maniobras, aunque se mostraba muy debilitado. Acá te acercamos el relato de Karina Gonzalez, la mujer policía que salvó su vida.

Karina González, la policía que realizó la maniobra de reanimación comentó lo que sintió en ese momento. «El bebé no reaccionaba, cuando abre los ojitos me mira y larga el llanto. Me agarró con sus manitos el brazo y lo agarré en brazos para masajearlo», explicó emocionada.

A esto agregó que ver al bebé en esa situación le recordó a su hijo. «Se me vino la imagen de mi bebé, verlo a ese bebe morado y con los ojitos morados. Intenté no bloquearme y le pedí a dios que me iluminara», manifestó.

Luego de que el bebé se estabilizara la familia se acercó a ella para agradecerle por salvarlo. Karina González resaltó la importancia de saber realizar RCP en adultos y en niños o bebes. «No solo los papás, si no los tíos, hermanos, abuelos, primos. A mi me capacitó la Policía de Neuquén, y la clínica San Lucas porque mi bebé nació prematuro», explicó la policía.