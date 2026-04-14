Homenaje a Francisco: la Iglesia prepara una misa federal en Luján a un año de su muerte

La Iglesia Católica argentina conmemorará el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco con una celebración de alto impacto político y social. La misa tendrá lugar el 21 de abril a las 17 en la Basílica de Luján, centro neurálgico de la fe argentina, y será oficiada por el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), junto a todos los obispos del país.

El evento no solo será para recordar el legado de Jorge Bergoglio, sino que se proyecta como una postal de unidad transversal. Se espera la concurrencia de representantes de los tres poderes del Estado, gobernadores de distintas provincias y referentes del ámbito gremial y social, en lo que muchos interpretan como una señal de la Iglesia ante la actual reconfiguración del poder político en el país.

Presencias y una ausencia estratégica

La convocatoria de la Iglesia ha sido amplia. Según confirmaron fuentes eclesiásticas, la invitación fue extendida a todo el Gabinete nacional. Ante la ausencia del presidente Javier Milei, quien estará en Israel para asistir a los actos por el Día de la Independencia de ese país, la representación del Ejecutivo recaerá en la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en ese momento estará a cargo de la Presidencia.

La jornada también tendrá un fuerte componente interreligioso. Autoridades de las comunidades judía, musulmana y evangélica participarán de una invocación conjunta, honrando el perfil de diálogo que caracterizó el pontificado de Francisco a nivel global.

La presencia de la dirigencia gremial en Luján añade una capa extra de lectura política. La misa se celebrará apenas nueve días antes de la movilización convocada por la CGT para el 30 de abril. Si bien la central obrera ha manifestado su intención de que la Iglesia participe formalmente de su protesta, desde el Episcopado aclararon que la institución mantendrá su independencia y no habrá una intervención institucional en la marcha opositora.

Un legado en disputa

A un año de la partida del primer Papa argentino, la misa en Luján funcionará como un espacio de relectura de su obra. Para la Iglesia local, es la oportunidad de reafirmar los valores de justicia social e inclusión que Francisco promovió; para la dirigencia política, representa una «tregua simbólica» en un contexto de alta polarización y reformas estructurales.

La postal final en la Basílica de Luján, con obispos, sindicalistas y oficialistas compartiendo el mismo espacio mientras el Presidente cumple agenda en el exterior, sintetiza las tensiones y los diálogos que atraviesan a la Argentina contemporánea.

Con información de Infobae