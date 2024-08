El dengue regresa con fuerza: Río Negro quiere que la vacuna sea para todo el país

La ministra de salud rionegrina Ana Senesi se manifestó en desacuerdo con la estrategia de vacunación que Nación anunció para abordar el dengue.

«Ellos (por Nación) apuntan a vacunar sólo en regiones de alta circulación. Y yo considero que si hay que que proteger, hay que proteger a todos, y vacunar en todo el país» afirmó la funcionaria, en diálogo con Río Negro.

La ministra se refirió a una de las medidas que anunció el gobierno con el objetivo de combatir el dengue antes del verano, cuando comenzarán a subir los casos. Esas iniciativas las compartió el ministro de Salud, Mario Russo, que encabezó un encuentro virtual en el que presentó el Plan Estratégico de Prevención y Control del dengue 2024-2025.

Uno de los puntos claves fue la novedad de que la vacunación será focalizada, es decir, se vacunará solamente en zonas endémicas (aquellas en las que siempre se registran casos), en base a criterios de riesgo.

«Este año es probable que tengamos casos autóctonos en nuestro territorio, porque se detectó que el mosquito que lo trasmite ya está presente en varias localidades. Pero la vacunación para esta enfermedad no es una prioridad dentro de nuestra provincia, y cómo los órganos rectores del abordaje sanitario están en Nación creemos que esa estrategia para inmunizar que será cubierta por ellos debería alcanzar a todo el país» opinó Senesi.

Ana Senesi consideró que la campaña de vacunación nacional contra el dengue debería darse en todo el país (Foto: Archivo / Marcelo Ochoa)

«Ocurre que, aún ante el supuesto de que este año no tuviéramos casos autóctonos… ¿qué les tendríamos que pedir a los rionegrinos, que no viajen porque no estarán vacunados, ya que la vacuna se les pondrá sólo a los que viven en algunas regiones puntuales del país?» cuestionó.

Por otra parte se mostró segura sobre otros ítems abordados durante el intercambio virtual. «A nosotros nos encontró preparados-ponderó- porque ya venimos haciendo un trabajo territorial sobre el tema».

Educar, la clave para evitar el dengue

«Nos adelantamos a estas reuniones generalizadas (en alusión a la participación de todas las provincias) y ya arrancamos con acciones de prevención para evitar que este año el tema nos impacte desprevenidos» detalló la mujer.

«Focalizaremos sobre todo en educación, porque los más chicos son los que difunden mejor que nadie, y llevan las pautas de prevención a sus hogares. Habrá una fuerte campaña para recordar que ya hay que empezar con el descacharreo, con los tareas para evitar las acumulaciones de agua, etc. Además, ya estamos trabajando en conjunto con los municipios» aseguró la ministra.

En Neuquén lanzarán una campaña de prevención

En el caso de Neuquén también están ultimando detalles para el lanzamiento de una campaña de prevención que se hará pública en los próximos días.

De hecho desde el área de prensa del ministerio de salud (que encabeza Martín Regueiro) le aseguraron a este diario que no brindarían declaraciones sobre el plan de abordaje nacional para el dengue hasta tanto no lancen el propio. «Estamos definiendo la fecha en la que lo haremos público. Mientras tanto no hablaremos del tema» aseguró la vocera del área, Carolina Montero.

Lo que sí trascendió es que las medidas en las que trabajan buscarán reforzar las pautas de control antes del regreso de las altas temperaturas, que generarán el clima ideal para la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad.

Plan nacional

La reunión virtual que encabezó el ministro de salud de la Nación Mario Russo se hizo el 22 de agosto último, y estuvo dirigida a sus pares de todas las provincias del país.

En ella se habló de la importancia de sostener las medidas de prevención y control del mosquito que transmite el virus durante todo el año, fortaleciendo las acciones necesarias.

El mosquito Aedes. Es el vector, que transmite y difunde la enfermedad / Foto: ilustrativa

La decisión más polémica de las que se anunciaron es la que está ligada a la vacunación contra el dengue.

Es que se informó que no se vacunará a nivel país, sino que hará de manera parcial, porque la campaña estará focalizada a zonas endémicas. Es decir, las de alta circulación de casos a lo largo del tiempo.