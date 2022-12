El diputado que va desde su banca rionegrina a las pesas

Hace dos semanas atrás fue campeón argentino de pesas con récord incluido en su categoría. Comenzó a competir hace 24 años, sin dejar de lado su vida política. “Termino una sesión legislativa y me voy a hacer pesas”.

Marcelo Szczygol, que es profesor nacional en Educación Física, complementa su vida entre reuniones legislativas y el deporte. Es cierto que no es la primera vez que puede llevar ambas actividades a buen ritmo, lo hizo cuando era secretario de Deportes en la Provincia y en el Municipio de Viedma.

Hace 15 días atrás consiguió el título en la categoría Master 2 hasta 120 kilogramos en el Torneo Argentino de fuerza en banco, al conseguir levantar 190 kg y marcando el récord nacional que estaba en manos de Néstor Ríos desde 2016. Pero esa marca parece que no lo conformó al legislador y en su posterior intento volvió a batir su propio récord nacional para homologar la marca de 200 kg.

No es un improvisado en la materia. La pasión por ese deporte nació cuando tenía 13 años, “era de baja estatura y jugaba al básquet en Roca. Necesitaba ser más fuerte y empecé a ser pesas”, inicia el diálogo con RÍO NEGRO.

El legislador se prepara para iniciar su rutina deportiva. Foto: Pablo Leguizamon.

Mientras habla luce un traje, muy distinto al que usa durante las sesiones de la Legislatura rionegrina. “Se trata de una remera soporte que protege los hombros y hay que estar preparado porque puede generar dificultad del movimiento”.

Su carrera arrancó muchos años después desde su primer contacto con las pesas, en un Campeonato Argentino de 1998, cuando tenía 31 años. “Tuve la suerte de ganar en ese momento levantando 155 kilos. A partir de ahí, en la Federación que nuclea a los pesistas del sur (Bahía Blanca), empecé a competir y así me quedé con la mejor marca de 1998 hasta el 2012, dejando un récord de 252,5 kg. que será difícil de superar en el país”.

Szczygol explica que debió interrumpir las competencias ese año “porque tenía mucho trabajo como subsecretario de Deportes de Viedma”, aunque en realidad, luego se suelta y cuenta que cuando “Jorge (Ferreira) se enfermó, decidí acompañarlo y me alejé de la actividad”. El ex intendente falleció en enero de 2013 y tenía un fuerte vínculo de amistad con Szczygol.

Nunca dejó de entrenar y dos años más tarde volvió con todo para coronarse campeón Sudamericano, al levantar 240 kg y establecer el récord, que en la actualidad sigue vigente en la categoría Master 1.

El legislador salta de la banca a otra que también lo apasiona. Foto: Pablo Leguizamon

Para Marcelo el deporte no es un obstáculo. Pasa muchas horas al día como legislador y explica que los ejercicios de las pesas no le generan cansancio, al contrario “siento que me energiza. Uno a veces dice que hacer actividad física lo cansa, pero yo siento todo lo contrario porque las pesas trabajan mucho sobre el sistema nervioso y me ayudan a llevar paz y tranquilidad”.

La jornada de entrenamiento no supera la hora. “Termino una sesión legislativa y me voy a hacer pesas. Yo me recupero de largas reuniones con mi entrenamiento y a la vez lo disfruto”.

Agrega que “me enorgullece hacer deporte dentro de la política. Uno no tiene que esconder lo que hace”. Sobre su alimentación explica que “es totalmente normal como cualquier persona. Comida variada y durante los fines de semana me tomo una cerveza. No abuso y no afecta para nada”.

No sólo entrena, también estudia e investiga para lograr el mejor rendimiento. “Cuando empecé a entrenar buscaba acercarme a una marca de un alemán que levantaba 180 kilos en pecho. Como medía 1,83 y pesaba 90 kilos, que era mi peso, me dije voy a llegar y superé esa marca. Para lograrlo empecé a tomar contacto con diferentes actores del país y del exterior”.

A partir de cursos y consejos, siguió indagando para “modificar los entrenamientos que fueron más intensos y de menos horas. Fui variando la técnica y me permitió llegar a marcas que nadie llega o que llegan algunos con otros métodos que yo no apruebo. Y como todos saben son las drogas, que en la Federación en la que participo hay antidoping”.

De la ilusión de médico a la política rionegrina

Marcelo Sczygol soñaba con ser médico, pero las circunstancias de la vida lo cambiaron todo.

En Roca, cuando buscaba fortalecerse con las pesas del club Del Progreso, junto a un equipo de rugby, se imaginaba entre los pasillos de los hospitales. “Mi idea era estudiar medicina, pero no tenía los recursos”.

En su radar apareció Viedma, “que me dio todo” dice el legislador. Y es que con 17 años comenzó a estudiar la carrera de profesor de Educación Física en el Instituto, pero su idea por la medicina seguía dando vueltas.

Szczygol vivió su infancia en Roca, llegó a Viedma a los 17 años y nunca más se fue. Foto: Pablo Leguizamon

“El único lugar en el país en 1986 que daba beca completa era Viedma. Mi idea era estudiar medicina después, pero seguía sin tener los recursos”.

Ya en la capital rionegrina trabajó como guardavidas, realizó notas periodísticas colaborando con Galo Martínez y se recibió de profesor nacional de Educación Física. Siguió estudiando y se especializó como entrenador nacional de canotaje, vóley y atletismo, entre otros.

Su vida fue echando raíces junto a su pareja Valeria Figliozzi, abrieron un gimnasio donde pasaron los primeros deportistas olímpicos de Río Negro como los palistas Gustavo Cirilo, Luis Marello, Javier Correa; los judocas Diego Rosatti y Toto Campos; y también tuvo su paso el jugador de handball Agustín Vidal.

En 2007 apareció la política y asumió el desafío de encabezar el área de Deportes del Municipio de Viedma.

En el 2015, el gobernador Alberto Weretilneck lo llamó para ser secretario de Deportes de la Provincia y en 2019 asumió como legislador.

El legislador cumple con su rutina en el gimnasio y lo hace desde que tenía 13 años. “Nunca dejé de entrenar”, explica. Foto: Pablo Leguizamon.

Se le nota y confirma que le “gustaría ser intendente de Viedma”, aunque aclara que “estoy en un espacio que me contiene y y voy a ocupar el lugar que el espacio decida”.

Ratifica que “tenemos un líder que es Weretilneck”, desde su faceta política, que tiene una visión clara de lo que quiere para la Provincia y eso va con mi forma de pensar”.