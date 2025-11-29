La historia de Carmen: la médica de 85 años de Neuquén que venció el dolor con cannabis y llega a las pantallas

En una feria de El Bolsón, Carmen Segonds se animó a preguntar: «¿Tenés cannabis?». La emprendedora le contestó que sí y Carmen le compró un frasco. Cuando lo probó su vida se transformó. El dolor la quitaba años de vida, no la dejaba caminar, no la dejaba disfrutar, no la dejaba vivir. La médica de 85 años es una de las referentes del del Alto Valle y una de las protagonistas de “Armando la historia, mujeres cannábicas del sur”.

La serie documental retrata la vida de tres mujeres pioneras en la lucha por la legalización de la marihuana desde una perspectiva científica, política y feminista: Segonds, una médica de 85 años y experta en ginecología y sexología, Paula Lezcano, veterinaria y fisioterapeuta, y Fernanda Canut, presidenta de una ONG por el cannabis medicinal. Se presentará en diversas salas y festivales, comenzando su gira en el Museo de Bellas Artes de Neuquén este sábado 29 de noviembre a las 20.

Poner fin al dolor: el encuentro entre Carmen y el cannabis

«Llegué a esta planta por el dolor. No podía caminar más de una cuadra con bastón», contó Carmen. Ya había escuchado sobre el cannabis y en un puesto de productos naturales en El Bolsón, en 2016, compró un frasco. «Me presenté como médica, en ese momento era todo ilegal», remarcó.

Una semana después empezó a percibir mejorías y a los 15 días ya estaba «bastante mejor». «Ahí empecé a adherirme al movimiento que recién empezaba en Neuquén para legalizar, diagamos así entre paréntesis, a esta planta», señaló.

Segonds incorporó el cannabis a su vida personal y también en el plano laboral para ayudar a otros adultos mayores. «Me capacité, fui a congresos, porque es sensacional para el dolor. Y creo que el dolor es lo que destruye cualquier vida humana», enfatizó.

Carmen durante la realización del documental. (Gentileza).

Comentó que esta planta es conocida desde hace milenios por sus propiedades analgésicas. Explico que la reducción del dolor se debe a que el cannabis interactúa con el «sistema endocannabinoide del cuerpo», el cual está implicado en la regulación de diversas funciones, incluida la percepción del dolor.

Además, ayuda a reducir la inflamación en las articulaciones y tejidos, aliviando así el dolor crónico que muchas personas mayores experimentan. Remarcó que su uso puede ser crucial para quienes sufren de artrosis y buscan recuperar su bienestar. Carmen ve al cannabis no como una droga, sino como un componente que puede ser esencial para mejorar la calidad de vida.

Desde que conoció a la planta en El Bolsón consume marihuana, pero hace mucho más que eso. A sus 85 años viaja, camina kilómetros en las ciudades que visita, sube escaleras, disfruta a sus nietos y atiende a sus pacientes en su consultorio. «Yo en este momento no tengo ningún dolor», recalcó.

Todas las mañanas toma sus «tres gotitas» de mantenimiento. Aunque podría «descansar» del cannabis, como padece artrosis, «un proceso deformante del hueso inflamatorio», no quiere arriesgarse a volver a sentirse dolorida. «El dolor te inmoviliza», subrayó. Y Carmen todavía tiene mucha vitalidad para seguir moviéndose.

Debates: el uso recreativo del cannabis

La pionera del cannabis medicinal en Neuquén no le esquiva a las polémicas y se adentra en el debate por el uso recreativos de la marihuana.

Durante una conversación con uno de sus nietos le preguntó: «¿Vos fumás?». Como la respuesta fue un «sí», la médica además de cultivar cannabis para fabricar su propio aceite, por algunos años también plantó para su nieto para que no consuma la «porquería» que venden por ahí.

Cuando lo contó en un encuentro con otras mujeres cannábicas generó controversia. Y Segonds cuestionó: «¿Qué es la salud?». Reflexionó que «ser feliz es una manera de sanar también». Sostuvo que la plana no solo debe ser vista como una herramienta medicinal, sino también como un medio para mejorar el bienestar emocional y promover momentos de alegría y conexión social.

La emoción de Carmen Segonds al llegar a la pantalla

En su voz, se percibe la emoción de Carmen ante el estreno del documental «Armando la historia, mujeres cannabicas del sur». Representa no solo su trayectoria personal, sino también el trabajo colectivo de mujeres que han enfrentado desafíos similares.

Destacó el compromiso de Muma Neuquén y Ni Loca producciones en visibilizar los beneficios del cannabis desde una perspectiva científica y feminista. Sostuvo que este proyecto es «una manifestación de lo que puede hacer esta planta maravillosa».

La médica valoró la conexión especial que han desarrollado con sus compañeras, Paula Lezcano y Fernanda Canut. Juntas han compartido experiencias y conocimientos a lo largo de este vivir «cannabico» y durante la colaboración en el documental, lo que ha fortalecido su relación.

Después de cinco años, «Armando la historia, mujeres cannábicas del sur» llega a las pantallas. (Gentileza: Ni Loca producciones).

Un documental realizado 100% por mujeres

«Armando la historia, mujeres cannábicas del sur» es una serie documental autogestiva producida por el colectivo audiovisual Muma Neuquén en colaboración con Milloca Producciones. La productora Noel Tapia indicó que el proyecto, nacido en 2020, se destaca no solo por su temática social y de salud, sino también por su realización técnica íntegramente por mujeres.

A través de un enfoque político y feminista, la obra busca visibilizar el rol de las mujeres en el cultivo y la medicina cannábica, rompiendo barreras de prejuicio social y ofreciendo una herramienta informativa para la comunidad.

Noel señaló que la estructura de la serie se divide en tres capítulos, un formato elegido deliberadamente para otorgar el protagonismo necesario a cada historia de vida sin perder detalles en la vorágine de un largometraje. El documental se adentra en la «vida real» con más de 100 horas de material fílmico a lo largo de tres años.

La narrativa acompaña a las protagonistas en su intimidad, sus trabajos y su militancia, mostrando la transición desde la clandestinidad y el miedo inicial hasta la actualidad, donde herramientas como el REPROCAN y las redes de ONGs les permiten ejercer con mayor libertad.

El primer capítulo nos presenta a Carmen, quien al momento de iniciar el rodaje tenía 80 años. Ella es ginecóloga y sexóloga especializada en la tercera edad, y continúa ejerciendo su profesión activamente. Su acercamiento al cannabis medicinal se dio por una causa personal, buscando alivio para una dolencia propia. Su historia refleja cómo una profesional de la salud tradicional rompe sus propios paradigmas para encontrar en la planta una alternativa terapéutica válida y necesaria.

Gentileza: Ni Loca Producciones.

El segundo episodio se centra en la figura de Paula Lezcano, una veterinaria pionera en el país. Paula tiene la distinción de haber abierto el primer consultorio veterinario cannábico en Argentina, ubicado en la ciudad de Neuquén. A diferencia de Carmen, su vínculo con la planta nació a raíz de la situación de salud de su padre. Posteriormente, integró este conocimiento a su profesión, sumándose a la ONG local para aportar desde la medicina veterinaria, demostrando la versatilidad y el alcance del tratamiento cannábico.

Finalmente, el tercer capítulo aborda la vida de Fernanda Canut, presidenta de la ONG Cannabis Medicinal Río Negro Neuquén. Su historia es la de una madre que llega al cannabis impulsada por la enfermedad de su tercer hijo. Al comprobar los efectos positivos en la calidad de vida de su niño, Fernanda comenzó a cultivar e investigar, transformándose en una referente que hoy no solo cultiva para su familia, sino para muchas otras que buscan asesoramiento y contención.

Las tres protagonistas, aunque llegaron por caminos distintos, hoy convergen en la misma organización, unidas por la militancia y la solidaridad. «Todas las historias son dignas de contar y de amplificar porque mucha gente se va a sentir identificada con lo que vaya escuchando», enfatizó Noel Tapia.

El proceso de realización de «Armando la historia, mujeres cannábicas del sur»

El proyecto comenzó a gestarse en 2020 en el seno de Muma Neuquén, un colectivo de mujeres audiovisuales que viene generando contenido desde 2017. La chispa inicial se encendió de manera casi fortuita cuando una de las integrantes del grupo regresó de una producción de fotos fascinada con un hallazgo: había conocido a Carmen, una médica de 80 años que seguía ejerciendo y cultivaba cannabis.

«Nos dijo: chicas, conocí una mujer, sexóloga a la tercera edad… y dijimos bueno, hagamos algo», recordó la productora Noel Tapia sobre ese momento fundacional que disparó el deseo de narrar esta historia. A partir de ese encuentro, el equipo se sumergió en una etapa de investigación profunda y guionado que duró aproximadamente un año.

El proceso de rodaje fue intenso y prolongado, comenzando en 2021 y extendiéndose durante tres años. La cámara se volvió testigo de la vida cotidiana de las protagonistas, acompañándolas en eventos masivos como la Expo Cannabis y en la privacidad de sus hogares. «Son más de 100 horas de material fílmico. Compartimos con ellas la intimidad en sus casas, en sus trabajos, con sus familias», señaló Noel.

La elección del género documental no fue casual, sino una postura política y estética para mostrar la realidad sin artificios. «El formato documental lo que nos permite es no generar ciencia ficción ni efectos especiales, sino contar la vida real de estas tres mujeres que tuvieron que correr al lado muchos prejuicios sociales, prejuicios propios y familiares», reflexionó Tapia.

Un pilar fundamental en la construcción del documental fue la conformación del equipo técnico, alineado con los principios del colectivo. La producción se realizó íntegramente por trabajadoras del sector audiovisual, buscando combatir la brecha de género en la industria. «Me parece importante marcar esto de que es una serie hecha 100% por mujeres», afirma Noel, y agrega con orgullo: «Que esta serie pueda demostrar que las mujeres podemos hacer una serie profesional». Incluso la postproducción de sonido y color fue tercerizada a colegas mujeres, asegurando que cada etapa del proceso fuera remunerada y visibilizada.

El proyecto es el resultado de un esfuerzo autogestivo y «a pulmón», financiado con los ingresos propios del colectivo y sin fines de lucro comercial, sino con un objetivo de difusión social. Tras casi dos años de postproducción y edición, el documental está listo para iniciar su recorrido. «Nuestra intención acá es informar, justamente, es romper esas barreras de prejuicio social y poder ayudar», concluyó la productora.