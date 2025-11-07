El dramático relato de una comerciante de Neuquén por el remolino de viento: «Me sacó todas las chapas»

Un impactante remolino sacudió el pueblo de Barrancas en Neuquén este jueves por la tarde. La especie de tornado se llevó todo por delante en cuestión por segundos y afectó a vecinos y comerciantes. El antecedente más reciente del fenómeno fue en el 2024, cuando el viento dejó hasta heridos en el norte neuquino.

María Salinas, la dueña de una rotisería sobre la Ruta 40 en Barrancas, relató a RTN que fue algo «muy rápido, imprevisto y desesperante».

La mujer contó que ella justo estaba manejando por la ruta, en un viaje de regreso para llevar mercadería para la noche.

En un momento, giró para ingresar a Barrancas y vio cómo pasaba el torbellino entre las propiedades. «Gracias a dios no había nadie», exclamó tras indicar que justo en esa zona vivían clientes de ella.

«Me sacó todas las chapas, las lonas», resaltó María y añadió que ocurrió un suceso similar el año pasado que le levantó hasta el techo: «Arreglamos, resulta que estaba todo atornillado, pero levantó todo igual».

Salinas tiene un local de comida al paso sobre la ruta y sufrió la rotura de algunas heladeras y le voló las mesas y sillas que tenía afuera.

Además, comentó que el viento le rompió una antena de internet y que un lote suyo también sufrió rotura de distintos elementos, aunque agradeció que nada impactó contra otra vivienda: «Si se iban para el lado del vecino le rompían las cabañas».

En el 2024 un remolino de viento dejó hasta heridos en el norte neuquino

Si bien aún no hay confirmación de especialistas de qué se trata oficialmente lo que se aprecia en las imágenes registradas por una vecina, los primeros indicios que pudo recopilar Diario RÍO NEGRO marcarían que se trataría de una especie de torbellino de arena.

Esta columna de viento rota de forma similar a un tornado verticalmente, pero sin su magnitud. Aún así, puede ocasionar algún daño menor en los habitantes como voladura de chapa, por ejemplo.

«Suele darse muchas veces cuando están estos periodos de transiciones de viento, temperaturas cálidas-frías, la variación de tormentas que hay también», reportaron.

El 13 de enero de 2024, el remolino dejó hasta heridos mientras se desarrollaba la novena edición del Encuentro del Cantor y la Mujer Campesina en Taquimilán.

En su momento, el director de la radio municipal de Taquimilán, Daniel Jara, explicó a Diario RÍO NEGRO que el fenómeno golpeó con mayor intensidad el sector que alojaba a los diferentes stands, con venta de productos y artesanías de pobladores de la localidad y la zona.

Como consecuencia, algunas personas resultaron golpeadas por las estructuras, que por la fuerza del viento, «se levantaron por el aire y quedaron depositadas a 20 metros de donde estaban«.

La peor parte se la llevó una mujer con su nieta, quienes resultaron con traumatismos menores por el impacto de los fierros que sostenían las lonas y carpas. Ambas fueron trasladadas al hospital de Chos Malal, donde se constató su buen estado de salud y se les dio el alta.

Según comentó Jara, otras personas también resultaron con lesiones menores por los golpes y con problemas de visión por la enorme cantidad de polvo que el remolino levantó. «Muchos perdieron sus productos en el hecho«, agregó, al tiempo que lamentó que se registraron algunos robos, aprovechando el desconcierto a causa del fenómeno.

A raíz del episodio, la Municipalidad de Taquimilán, en conjunto con la Policía, personal de Bomberos y la asociación civil La Viciera, organizadora del evento, acordaron suspender el encuentro en solidaridad con los afectados y para evitar mayores daños por el viento.