El dramático rescate de un conductor en Centenario: iba a su casa, su auto estalló en llamas y lo rescataron a tiempo

La vuelta a casa de un hombre por poco se convierte en una tragedia en Centenario. Un conductor vivió momentos de pánico cuando su auto, de un momento a otro, comenzó a arder en llamas. Ante el avance imparable del fuego, los efectivos policiales llegaron y en un rápido accionar hicieron que el hombre lograra escapar del auto en llamas.

El impactante hecho ocurrió minutos después de las 5 de la madrugada, este domingo, en el Casco Viejo de Centenario.

Desde el sitio Centenario Digital informaron que el protagonista fue un hombre a bordo de una camioneta Ford Ecosport.

Impactante incendio en Centenario: qué pasó

Detallaron que el hombre había salido del boliche y circulaba de regreso a su casa por la calle Río Negro cuando, por causas que aún se desconocen, la camioneta comenzó a fallar. La situación empeoró cuando al llegar a la intersección con José Ianni, el vehículo comenzó a arder en llamas.

El fuego se extendió de manera rápida y el conductor perdió el control por lo que la camioneta pasó de largo y fueron unos álamos los que evitaron que el mismo cayera directo a un desagüe. Afortunadamente al sitio arribó personal policial que se encargó de sacar al hombre del interior de la camioneta a tiempo.

Si bien evitaron que el hombre quedara afectado por el fuego, este tuvo que ser derivado al hospital de Centenario para una mejor evaluación.

Por otra parte al sitio arribaron Policía de Tránsito y Bomberos quienes después de unos minutos lograron apagar el incendio, de igual manera confirmaron que los daños fueron totales.