El efecto Maldacena: nueve científicos de prestigio mundial llegarán a Bariloche para enseñar e investigar

El Programa Maldacena permite que científicos de distintas partes del mundo dicten cursos y compartan investigaciones con estudiantes y docentes del Instituto Balseiro de Bariloche.

Durante 2027, nueve científicos de Argentina, Europa y Estados Unidos llegarán a Bariloche para dictar clases, participar en investigaciones y compartir sus conocimientos con estudiantes y docentes del Instituto Balseiro. Las visitas forman parte del Programa Juan Martín Maldacena, una iniciativa que nació en 2012 gracias a una donación del físico argentino, considerado uno de los principales referentes mundiales en física teórica.

Juan Martín Maldacena: «la ciencia es una actividad internacional»

Los especialistas fueron seleccionados para realizar estadías académicas en el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche. Sus actividades abarcarán campos tan diversos como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los nuevos materiales, la superconductividad y la investigación biomédica.

La propuesta permite que estudiantes e investigadores argentinos tengan contacto directo con científicos que trabajan en universidades y centros de investigación internacionales, sin necesidad de trasladarse al exterior. Las visitas incluirán cursos intensivos, seminarios, conferencias y reuniones de trabajo con equipos locales.

Maldacena investiga los agujeros negros y busca entender la relación entre la gravedad y la física cuántica. Foto IAS.

El programa lleva el nombre de Juan Martín Maldacena, quien estudió Física en el Instituto Balseiro y se graduó en 1991. Actualmente trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Estados Unidos, donde desarrolla investigaciones sobre agujeros negros, gravedad cuántica y la estructura del universo.

En una entrevista publicada por Diario RÍO NEGRO el 1 de noviembre, Maldacena destacó la importancia de sostener los vínculos entre científicos argentinos y extranjeros. «También es importante mantener el contacto con investigadores de otros países, porque la ciencia es una actividad internacional», sostuvo. En esa conversación señaló que los jóvenes necesitan oportunidades para viajar, formarse en otros lugares y tener la posibilidad de regresar al país.

De la inteligencia artificial a los nuevos materiales

Entre los nueve profesores seleccionados figura Albert Cirera, de la Universidad de Barcelona, España, especialista en dispositivos electrónicos que pueden reproducir ciertas características del funcionamiento de las redes neuronales. Durante el primer cuatrimestre de 2027 dictará un curso de posgrado sobre electrónica emergente y computación neuromórfica, un campo que busca desarrollar sistemas de procesamiento de información inspirados en el cerebro.

También llegará María Liz Crespo, investigadora vinculada al Centro Internacional de Física Teórica (ICTP), quien participará del 13 al 22 de enero en una escuela internacional sobre procesamiento de señales e inteligencia artificial aplicada a instrumentación nuclear. Su trabajo incluye el desarrollo de tecnologías utilizadas en experimentos de física de partículas.

Desde Dinamarca viajará Nikolaos Bonanos, especializado en materiales capaces de transportar protones e iones. Su investigación tiene aplicaciones en tecnologías vinculadas con el hidrógeno y las celdas de combustible. Dictará un curso y mantendrá encuentros con investigadores del área de materiales del Centro Atómico Bariloche.

Otro de los visitantes será F. Grosche, profesor de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, quien trabaja en superconductividad y nuevos estados de la materia. Durante octubre de 2027 colaborará con el Laboratorio de Bajas Temperaturas en experimentos que requieren condiciones de alta presión.

La lista incluye además a Alfredo Levy Yeyati, de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en transporte cuántico y superconductividad, y a Christoph Strunk, de la Universidad de Regensburg, Alemania, quien estudia fenómenos eléctricos en materiales superconductores.

En el campo de la física teórica participarán Gerald Dunne, de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, y Slava Rychkov, del Instituto de Altos Estudios Científicos de Francia. Ambos trabajan en problemas relacionados con la teoría cuántica de campos y desarrollarán actividades destinadas a estudiantes avanzados e investigadores.

La nómina se completa con Hugo Ortega, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional del Litoral, quien dictará un curso sobre diseño de ensayos biológicos y evaluación preclínica en biomedicina. También mantendrá encuentros con equipos de investigación de INTECNUS, el centro de medicina nuclear de Bariloche.

Un programa que mantiene el vínculo con el Balseiro

El Programa Maldacena nació en diciembre de 2012, cuando el científico argentino realizó una donación destinada, entre otros objetivos, a financiar la visita de profesores provenientes de instituciones académicas nacionales e internacionales.

La iniciativa contempla estadías de corta duración, durante las cuales los especialistas dictan cursos y seminarios, además de desarrollar actividades de investigación junto a equipos del Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche.

En la convocatoria anterior, correspondiente a 2025-2026, fueron seleccionados cuatro profesores vinculados con investigaciones en biología computacional, computación neuromórfica, robótica y simulaciones nucleares. Para 2027, la nómina se amplió a nueve especialistas.

La relación de Maldacena con Bariloche comenzó en 1988, cuando llegó al Instituto Balseiro con 20 años, después de iniciar sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Allí encontró un ambiente académico que, según recordó en su entrevista con este diario, resultó decisivo para su formación.

Maldacena se recibió de licenciado en Física en el Instituto Balseiro de Bariloche en 1991. Tenía 23 años. Gentileza.

«En el Balseiro, además, tuve la oportunidad de estar en contacto directo con investigadores que trabajaban en temas de frontera», contó. Esa experiencia le permitió aprender no solamente los conocimientos de los libros, sino también cómo se desarrolla una investigación científica.

Maldacena continuó su carrera en Estados Unidos y en 1997 presentó una propuesta teórica que abrió nuevas posibilidades para estudiar la relación entre la gravedad y la mecánica cuántica. Conocida como la Conjetura de Maldacena, se convirtió en una referencia para investigadores de todo el mundo.

En aquella entrevista también reflexionó sobre las condiciones necesarias para desarrollar una carrera científica en Argentina. «La investigación requiere continuidad», afirmó, al mencionar la necesidad de contar con docentes, becas, oportunidades laborales y recursos para realizar experimentos.

El programa de profesores visitantes constituye una de las formas en que Maldacena mantiene su relación con la institución donde se formó. En 2027, esa vinculación se traducirá en nuevas actividades académicas y proyectos compartidos entre investigadores de Bariloche y especialistas de distintos países.