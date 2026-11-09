Neuquén adelanta su voto: habrá elecciones el 14 de febrero en la provincia y la municipalidad

Luego de semanas de especulaciones, las elecciones en la provincia y la ciudad Neuquén finalmente se harán el 14 de febrero de 2027.

La convocatoria fue formalizada este lunes por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, que con sendos decretos fijaron la hoja de ruta hasta las votaciones.

Elecciones 2027 en Neuquén: dónde se votará y para qué

Los comicios, en el caso de la compulsa provincial, servirán para renovar el cargo de mandatario, la vicegobernación y las 35 bancas que componen la Legislatura, junto a los integrantes suplentes.

El llamado del gobernador fue oficializado a través del decreto 1860/2026, con acuerdo de ministros, y abarca también la elección de autoridades en los municipios de Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue.

Asimismo, también se encuentran alcanzadas las comisiones de fomento de Aguada San Roque, Covunco Abajo, Coyuco Cochico, Chorriaca, El Sauce, Guañacos, Los Catutos, Los Chihuidos, Manzano Amargo, Octavio Pico, Paso Aguerre, Pilo Lil, Quili Malal, Ramón Castro, Santo Tomás, Sauzal Bonito, Varvarco-Invernada Vieja, Villa Curi Leuvú, Villa del Nahueve, Villa del Puente Picún Leufú, Villa Lago Meliquina y Villa Traful.

Neuquén votará el 14 de febrero: qué analizó el oficialismo

Entre los argumentos detrás de la decisión, voceros del oficialismo señalaron la necesidad de priorizar la «discusión provincial» y de evitar una campaña nacionalizada, como hubiera supuesto una fecha posterior, más cerca de los comicios presidenciales.

Además recordaron que el Gobierno nacional nunca clausuró la posibilidad de realizar elecciones en agosto, otro mes que estuvo en análisis por parte de La Neuquinidad, ya que la suspensión o la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) todavía no está confirmada.

Desde el Gobierno también se vinculó el adelantamiento a la tradición que tiene desde hace un tiempo a Neuquén como una de las primeras provincias en votar.

El caso más reciente es el de 2023, cuando la jurisdicción, junto a Río Negro, fue la encargada de abrir el calendario electoral el 16 de abril de aquel año. Cuatro años antes, en 2019, la definición tuvo lugar incluso antes, el 10 de marzo.

La ciudad de Neuquén elegirá en la misma fecha

La municipalidad de Neuquén, por su parte, también formalizó la convocatoria a elecciones para elegir intendente y 20 concejales titulares el 14 de febrero.

Con la firma del jefe comunal Mariano Gaido y el secretario de Gobierno Juan Hurtado, el decreto de la comuna incluye además la enmienda a la carta orgánica de la ciudad que aprobó la semana pasada el Concejo Deliberante para congelar el número de bancas en ese cuerpo legislativo.

Se espera que la fecha sea replicada por los demás municipios de primera categoría, en especial los que tienen a cargo jefes comunales afines a la alianza política que lideran Figueroa y Gaido. En esa lista aparecen San Martín de los Andes, Centenario, Zapala, Junín de los Andes, Senillosa, San Patricio del Chañar y Chos Malal.

Existen otras intendencias que, por carta orgánica, votan desenganchadas de la compulsa provincial, grupo que comprende a Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Plottier y Villa La Angostura, que reparten sus comicios entre septiembre y octubre.

Aunque la versión que indicaba al 14 de febrero como el día elegido circulaba desde hace tiempo, no fue hasta que el Ejecutivo neuquino lanzó la licitación del sistema de Boleta Única Electrónica que esa opción terminó de consolidarse.

La Justicia Electoral deberá ahora encargarse de fijar el cronograma electoral, más ajustado que otras veces para formalizar postulaciones y alianzas. El acortamiento de los plazos incluso había despertado críticas en la oposición, sobre todo de algunos sectores de La Libertad Avanza y el espacio Cumplir.