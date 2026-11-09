Una científica barilochense y un instituto de la Universidad Nacional de Río Negro recibieron una distinción del Senado

La barilochense María Celeste Ratto, directora del Conicet Patagonia Norte, fue distinguida con la Mención de Honor al Valor Científico del Senado de la Nación. Más allá de su gestión, el reconocimiento obedece a sus aportes a la Ciencia Política, con especialización en democracia, representación política, comportamiento electoral, instituciones y opinión pública.

Ratto es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de General San Martín, y es Máster Oficial Europeo en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con más de veinte años de trayectoria en investigación, docencia, formación de recursos humanos y cooperación científica nacional e internacional y es investigadora independiente del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Río Negro.

Desde el Conicet, resaltaron «su labor de gestión y construcción institucional. En el Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte promovió iniciativas orientadas a democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad, como el programa Educar con Ciencia y el evento de Comunicación Pública de la Ciencia, Misión Ciencia, así como acciones de articulación científico-tecnológica frente a desafíos ambientales regionales, particularmente los incendios forestales y la restauración de los bosques patagónicos».

«Un logro colectivo». La distinción en el Senado de la Nación. Foto: gentileza

“Siento que este reconocimiento es un logro colectivo para todos aquellos que venimos, con mucho esfuerzo, sosteniendo el sistema científico en un contexto tan adverso para la ciencia de nuestro país. Estamos atravesando una de las peores épocas de la ciencia en Argentina con un desfinanciamiento feroz por parte del gobierno nacional que tendrá muchas consecuencias para el futuro”, expresó Ratto.

La distinción, explicaron desde Conicet, se otorga en el marco de las actividades de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado «con el propósito de visibilizar y federalizar la labor científica, reconociendo el desempeño de personas y organizaciones destacadas en la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología en cada provincia y región del país».

“En estos años al frente del CCT busqué impulsar una concepción de la ciencia comprometida con el territorio, la articulación interinstitucional y la búsqueda de respuestas a las problemáticas de las comunidades de Río Negro, Neuquén y Chubut”, indicó Ratto.

«Un logro colectivo». La distinción en el Senado de la Nación. Foto: gentileza

El IIDyPCa recibió la Mención de Honor al Valor Científico

El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio también recibió la Mención de Honor al Valor Científico del Senado de la Nación. De esta forma, reconocieron la producción de conocimientos en áreas fundamentales para comprender la sociedad y los territorios, abordando la diversidad cultural, los procesos sociales, históricos y ambientales, la educación, la salud, las políticas públicas y el desarrollo regional desde una perspectiva interdisciplinaria.

“Tiene un enorme valor por muchas razones, pero destaco dos: se trata de un reconocimiento colectivo que involucra a todos los que han formado parte de los equipos de investigación y, a la vez, fuimos postulados por la Universidad Nacional de Río Negro”, consideró Walter Delrio, director del IIDyPCa.

«Un logro colectivo». La distinción en el Senado de la Nación. Foto: gentileza

El instituto, recordó, “nació como una propuesta de los docentes investigadores que iniciábamos el camino junto a la nueva universidad”. “Se creó en 2008 y tres años después, el Conicet lo reconoció como de doble dependencia. Se propuso como espacio de formación y desarrollo profesional no solo para los docentes sino para los mismos estudiantes que comenzaron a formarse en la UNRN».

El instituto ya lleva 18 años y suma a investigadores, becarios y personal de apoyo «que han venido produciendo Ciencia Social desde el territorio de norpatagonia y desde una universidad nacional. La formación de recursos ha tenido un impacto tanto en el Conicet como en la universidad, pero también en espacios de la administración pública, toma de decisiones y práctica profesional de nuestro territorio”.