Alberto Weretilneck, Claudio Vidal, senadores, y diputados: el arco político de la Patagonia presente en la visita del papa León XIV

El gobernador de Río Negro en el encuentro del papa León XIV con la dirigencia política. Foto: Gentileza Facebook Alberto Weretilneck.

El papa León XIV llegó ayer a la Argentina y brindó sus primeras palabras en el país en el Palacio Libertad. Una actividad que reunió a gran parte del arco político, incluido el presidente Javier Milei, que también pronunció un discurso. Hubo funcionarios de la Patagonia. Entre ellos los gobernadores Alberto Weretilneck y Claudio Vidal

«La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía», señaló el Sumo Pontífice en su mensaje.

Alberto Weretilneck y legisladores rionegrinos en la visita del papa León XIV

El mandatario rionegrino compartió en sus redes el momento donde escucharon las palabras del Santo padre. «Escuchamos un mensaje que nos compromete: una economía al servicio de las personas, trabajo para sostener a las familias y oportunidades para que los jóvenes puedan construir su futuro en nuestra tierra», dijo Weretilneck.

En tanto, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, asistirá este lunes a la misa que dará el papa en Palermo.

Enzo Fullone, del partido libertario, fue otro de los rionegrinos presentes en el histórico momento con el Sumo Pontífice. «Que este acontecimiento sea una oportunidad para fortalecer el diálogo, la unidad y la esperanza de todos los argentinos», señaló.

🇦🇷🇻🇦 | El Presidente @JMilei con Su Santidad @Pontifex_es en el Palacio Libertad. Después de casi 40 años, la Argentina vuelve a recibir la visita de un Sumo Pontífice. Que este acontecimiento sea una oportunidad para fortalecer el diálogo, la unidad y la esperanza de todos los argentinos. — Enzo Fullone (@FulloneEnzo) November 8, 2026

Los senadores y diputados de Neuquén en la visita del papa León XIV

De Neuquén, estuvo el senador Pablo Cervi. «Un encuentro de enorme significado para nuestro país«, dijo el legislador de La Libertad Avanza.

🇦🇷🇻🇦 | UN DÍA HISTÓRICO PARA LA ARGENTINA El presidente Javier Milei y el Papa León XIV ingresando juntos al Palacio Libertad. Un encuentro de enorme significado para nuestro país, que nos invita a fortalecer la unidad, renovar la esperanza y construir un futuro mejor para todos los argentinos. — Pablo Cervi (@CerviPablo) November 8, 2026

«Una bendición enorme», señaló la diputada Gabriela Muñoz de La Libertad Avanza, otra de las neuquinas presentes.

El Papa León XIV nos dejó hoy un mensaje muy especial a todos los legisladores, dedicándonos un momento de su visita a la Argentina. Un gesto que recibimos con profunda emoción y gratitud. ¡Una bendición enorme! 🩷🙏 https://t.co/qI8N4zL1gh — Gabriela Muñoz (@gabimunozlla) November 9, 2026

También estuvo la diputada por La Neuquinidad, Karina Maureira: «Un momento muy especial y significativo», expresó.

Tuve el honor de participar del encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad, un momento muy especial y significativo. Su mensaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la democracia para trabajar en el bien común educación para construir una sociedad justa. https://t.co/PUWXjlSp51 — KarinaMaureira (@Karytta29) November 8, 2026

El gobernador de Santa Cruz en la visita del papa León XIV

En el Palacio Libertad concurrió también el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. «Una experiencia profundamente emocionante», señaló el mandatario.