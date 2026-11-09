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Política

Alberto Weretilneck, Claudio Vidal, senadores, y diputados: el arco político de la Patagonia presente en la visita del papa León XIV

El Sumo Pontífice llegó ayer a la Argentina. Hoy brindará una misa en el Monumento a los Españoles.

Gabriel Dal Piva

Por Gabriel Dal Piva

El gobernador de Río Negro en el encuentro del papa León XIV con la dirigencia política. Foto: Gentileza Facebook Alberto Weretilneck.

El gobernador de Río Negro en el encuentro del papa León XIV con la dirigencia política. Foto: Gentileza Facebook Alberto Weretilneck.

El papa León XIV llegó ayer a la Argentina y brindó sus primeras palabras en el país en el Palacio Libertad. Una actividad que reunió a gran parte del arco político, incluido el presidente Javier Milei, que también pronunció un discurso. Hubo funcionarios de la Patagonia. Entre ellos los gobernadores Alberto Weretilneck y Claudio Vidal

«La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía», señaló el Sumo Pontífice en su mensaje.

Alberto Weretilneck y legisladores rionegrinos en la visita del papa León XIV

El mandatario rionegrino compartió en sus redes el momento donde escucharon las palabras del Santo padre. «Escuchamos un mensaje que nos compromete: una economía al servicio de las personas, trabajo para sostener a las familias y oportunidades para que los jóvenes puedan construir su futuro en nuestra tierra», dijo Weretilneck.

En tanto, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, asistirá este lunes a la misa que dará el papa en Palermo.

Enzo Fullone, del partido libertario, fue otro de los rionegrinos presentes en el histórico momento con el Sumo Pontífice. «Que este acontecimiento sea una oportunidad para fortalecer el diálogo, la unidad y la esperanza de todos los argentinos», señaló.

Los senadores y diputados de Neuquén en la visita del papa León XIV

De Neuquén, estuvo el senador Pablo Cervi. «Un encuentro de enorme significado para nuestro país«, dijo el legislador de La Libertad Avanza.

«Una bendición enorme», señaló la diputada Gabriela Muñoz de La Libertad Avanza, otra de las neuquinas presentes.

También estuvo la diputada por La Neuquinidad, Karina Maureira: «Un momento muy especial y significativo», expresó.

El gobernador de Santa Cruz en la visita del papa León XIV

En el Palacio Libertad concurrió también el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. «Una experiencia profundamente emocionante», señaló el mandatario.


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El papa León XIV llegó ayer a la Argentina y brindó sus primeras palabras en el país en el Palacio Libertad. Una actividad que reunió a gran parte del arco político, incluido el presidente Javier Milei, que también pronunció un discurso. Hubo funcionarios de la Patagonia. Entre ellos los gobernadores Alberto Weretilneck y Claudio Vidal

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