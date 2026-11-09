Río Negro fabrica medicamentos para la diabetes tipo 2: llegarán a los hospitales en diciembre

El laboratorio público PROFARSE, ubicado en Viedma, produce medicamentos destinados a hospitales y centros de salud de Río Negro. Foto Gobierno de Río Negro.

En Viedma, el laboratorio público PROFARSE avanza con la producción de medicamentos destinados a los hospitales de Río Negro. Actualmente elabora comprimidos de medicamentos utilizados principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

La Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado trabaja en la elaboración de metformina de 500 miligramos y un gramo, correspondiente a la orden de compra de 2026. Según informó el Gobierno provincial, la totalidad de esa producción será entregada durante diciembre.

La fabricación de medicamentos en territorio rionegrino permite contar con capacidad productiva propia, definir prioridades según las necesidades sanitarias y reducir la dependencia de proveedores externos para determinados tratamientos, se informó.

PROFARSE es uno de los pocos laboratorios públicos del país habilitados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Obtuvo esa autorización en 2018, cuando se convirtió en el cuarto establecimiento estatal argentino en alcanzar esa condición.

Soberanía sanitaria: producir medicamentos en Río Negro

El laboratorio público elabora medicamentos destinados al sistema de salud provincial, de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Salud. La producción incluye tratamientos para enfermedades crónicas y otras patologías atendidas en hospitales y centros de salud.

Una vez finalizados los procesos de elaboración, control y acondicionamiento, los medicamentos se entregan a la Droguería Central, encargada de distribuirlos entre los establecimientos sanitarios de Río Negro.

La institución tiene más de tres décadas de trayectoria. Originalmente comenzó como Programa Zonal de Medicamentos (PROZOME) y en 2017 se transformó en una Sociedad del Estado. A lo largo de estos años produjo medicamentos para tratar la diabetes, la hipertensión arterial, infecciones y tuberculosis, además de suplementos nutricionales.

En 2023, el laboratorio distribuyó cerca de 6.000.0000 de unidades de distintos productos y casi 4.000.000 de unidades de Fierritas, un suplemento destinado a prevenir la anemia infantil.

La producción provincial de medicamentos forma parte del concepto de soberanía sanitaria, vinculado con la capacidad del Estado para elaborar insumos esenciales y organizar su abastecimiento. En el caso del laboratorio rionegrino, esa actividad se concentra en determinados medicamentos destinados a la red pública de salud.

El Ministerio de Salud y el laboratorio ya comenzaron a trabajar en la planificación del abastecimiento de medicamentos para los 36 hospitales y más de 190 centros de salud de Río Negro. El proceso contempla la demanda prevista para 2027, la capacidad de producción del laboratorio y las compras a proveedores externos.

En junio de 2026, la Legislatura aprobó una ley que exime al laboratorio de determinados impuestos en sus operaciones con organismos públicos. Además, una modificación de 2025 habilitó la provisión directa de medicamentos a farmacias y droguerías, ampliando sus posibilidades de comercialización.

El trabajo detrás de cada comprimido

Una de las últimas etapas de producción es el acondicionamiento de los comprimidos, que consiste en colocarlos en envases individuales para protegerlos durante su almacenamiento y distribución.

En el laboratorio de Viedma, esta tarea se realiza mediante una máquina blistera que moldea, sella y corta los envases en los que se presentan los medicamentos. Fernando Albornoz es uno de los operarios encargados de manejar el equipo.

«Es el anteúltimo paso antes de salir del laboratorio», explicó Albornoz. El trabajo se desarrolla junto a otros dos operarios que colaboran con la carga manual de los comprimidos en las bandejas de la máquina.

El procedimiento requiere controlar la colocación de los comprimidos y el funcionamiento del equipo durante el proceso de envasado. «Hay que tener mucho cuidado y es un trabajo que requiere mucha concentración y buena predisposición», señaló.

El acondicionamiento primario es la etapa en la que el medicamento se coloca en el envase que estará en contacto directo con él. Luego se realiza el acondicionamiento secundario, que incluye su presentación en cajas para la posterior distribución.

De esta manera, el proceso de fabricación no termina con la elaboración de los comprimidos, sino que comprende también su envasado y preparación para el traslado a los establecimientos sanitarios.