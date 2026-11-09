Apuestas online en las escuelas de Río Negro: impulsan una ley para bloquear las páginas en las redes escolares

El proyecto busca bloquear las apuestas online en las redes de internet de las escuelas de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

Un nuevo proyecto de ley busca prohibir el acceso a sitios de apuestas online a través de las redes de internet de las escuelas públicas y privadas de nivel primario y secundario de Río Negro. La iniciativa apunta a reforzar la prevención de la ludopatía entre niñas, niños y adolescentes y establecer medidas de protección dentro del ámbito educativo.

La propuesta fue presentada por el legislador José Luis Berros y plantea la instalación de filtros tecnológicos para bloquear el ingreso a páginas de apuestas desde las conexiones escolares. Además, contempla la creación de un plan de prevención que involucre a docentes, estudiantes y familias.

No es la primera vez que se impulsa una iniciativa de estas características. Según los fundamentos del proyecto, la propuesta ya había sido presentada en 2024 bajo el número 719/2024, pero no obtuvo tratamiento parlamentario. Ahora, ante la continuidad de la problemática, el legislador volvió a poner el tema en discusión.

Apuestas online: qué dicen los datos sobre los adolescentes

Entre los argumentos que fundamentan el proyecto aparecen cifras sobre la expansión de las apuestas por internet entre los jóvenes.

Según el estudio Kids Online Argentina, realizado por Unicef y Unesco en 2025, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años manifestó haber apostado dinero en línea alguna vez. Además, más del 60% de niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años conoce a alguien que realizó apuestas por internet.

Otro relevamiento, el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, publicado en 2025, determinó que el 26,2% de los estudiantes secundarios había apostado dinero o participado en juegos con dinero durante los 12 meses anteriores. En particular, el 20,5% realizó apuestas por internet.

El mismo estudio ubicó la edad promedio de inicio en las apuestas online en 14,1 años, mientras que los 13 años aparecen como la edad más frecuente.

Qué propone el proyecto para las escuelas de Río Negro

El artículo central de la iniciativa establece la prohibición del acceso a sitios de apuestas en las redes de internet de las instituciones educativas públicas y privadas de toda la provincia.

Para cumplir con esa medida, se deberán implementar filtros de contenido que bloqueen el ingreso a esas plataformas.

Pero la propuesta no se limita a una restricción tecnológica. También establece la creación del Plan de Prevención de las Apuestas en Línea en el Ámbito Educativo, que tendrá tres objetivos principales:

Concientizar a la comunidad educativa sobre los riesgos de las apuestas online y sus posibles consecuencias.

Promover un abordaje integral que contemple los factores personales, familiares y socioeconómicos vinculados con esta problemática.

Brindar herramientas al personal docente y no docente para identificar tempranamente situaciones de riesgo y orientar a los estudiantes.

Además, el proyecto dispone la creación de un comité de supervisión integrado por representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, especialistas en tecnología educativa y miembros de las comunidades escolares.

Quién deberá implementar la ley

La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, en coordinación con el Ministerio de Salud.

Entre sus responsabilidades estará diseñar programas de capacitación y concientización destinados a docentes, personal no docente, estudiantes y familias.

También deberá elaborar un plan de implementación gradual que contemple la instalación y actualización de filtros de contenido, la adecuación de la infraestructura tecnológica de las escuelas y la capacitación del personal.

De esta manera, la iniciativa busca combinar el bloqueo de las plataformas de apuestas en las redes escolares con acciones de prevención y detección temprana de conductas problemáticas.

El proyecto todavía deberá atravesar el tratamiento legislativo para convertirse en ley.