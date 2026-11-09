Visita del papa León XIV: qué edad tiene Robert Prevost y los nueve datos curiosos sobre su vida

Con 71 años recién cumplidos y a pocas semanas de haber atravesado una delicada lobectomía por un tumor pulmonar en el hospital Gemelli de Roma, el papa León XIV mantiene en vilo a la feligresía con un ritmo de actividad que desafía los pronósticos médicos. El sucesor de Francisco —cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost— encabeza su gira sudamericana combinando encuentros diplomáticos de alto voltaje, misas masivas y un contacto directo con las multitudes a bordo del papamóvil.

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, el pontífice elegido en mayo de 2025 rompió múltiples moldes históricos. Lejos del perfil rígido de la curia romana, su biografía personal está plagada de matices inesperados que van desde las aulas universitarias hasta las canchas de polvo de ladrillo.

Los nueve datos poco conocidos que definen al papa León XIV

Más allá de la rigurosidad de su investidura a los 71 años, la historia de Robert Francis Prevost está plagada de matices inesperados que rompen con el molde tradicional del papado: