Visita del papa León XIV: qué edad tiene Robert Prevost y los nueve datos curiosos sobre su vida
El líder de la Iglesia Católica encabeza su gira internacional en medio de una intensa agenda y tras superar una compleja intervención quirúrgica. Su paso por las aulas como matemático, su fanatismo por el tenis y un pasado familiar marcado por la segregación en Estados Unidos.
Con 71 años recién cumplidos y a pocas semanas de haber atravesado una delicada lobectomía por un tumor pulmonar en el hospital Gemelli de Roma, el papa León XIV mantiene en vilo a la feligresía con un ritmo de actividad que desafía los pronósticos médicos. El sucesor de Francisco —cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost— encabeza su gira sudamericana combinando encuentros diplomáticos de alto voltaje, misas masivas y un contacto directo con las multitudes a bordo del papamóvil.
Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, el pontífice elegido en mayo de 2025 rompió múltiples moldes históricos. Lejos del perfil rígido de la curia romana, su biografía personal está plagada de matices inesperados que van desde las aulas universitarias hasta las canchas de polvo de ladrillo.
Los nueve datos poco conocidos que definen al papa León XIV
Más allá de la rigurosidad de su investidura a los 71 años, la historia de Robert Francis Prevost está plagada de matices inesperados que rompen con el molde tradicional del papado:
- Fuerte arraigo sudamericano: aunque nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955, gran parte de su vida adulta transcurrió en Perú, donde llegó como misionero agustino en 1985 y llegó a ser obispo de Chiclayo, detentando también la ciudadanía peruana.
- Raíces en Haití y cambio en los registros: sus abuelos maternos se casaron en Nueva Orleans en 1887 y su abuelo era oriundo de Puerto Príncipe. Los censos sureños clasificaban inicialmente a la familia como mulata o negra, un dato que cambió administrativamente a «blanca» tras su mudanza a Chicago.
- Líder estudiantil destacado: en 1973 se graduó como el mejor alumno de su promoción en el seminario menor de San Agustín (Michigan), siendo presidente del alumnado, editor jefe de la revista escolar y referente de oratoria.
- Pasado como matemático: antes de ingresar al noviciado agustino en 1977, cursó sus estudios universitarios en la Universidad Villanova, donde obtuvo una licenciatura en Matemáticas.
- Cúpula global de su orden: antes de recalar en la curia romana, alcanzó la máxima jerarquía internacional como prior general de la Orden de San Agustín.
- Casa natal convertida en museo: aa vivienda familiar de dos plantas en Dolton, Illinois —donde su padre fue marino de la Segunda Guerra Mundial y docente— fue declarada monumento histórico en diciembre de 2025 tras una millonaria compra municipal.
- Votante activo en Estados Unidos: los registros cívicos del condado de Will confirman que Prevost participó activamente en las primarias y elecciones generales de su país natal hasta poco antes de su elección pontificia en mayo de 2025.
- Tenista amateur y chicana a Sinner: aficionado confeso al tenis, bromeó públicamente sobre la posibilidad de jugar un partido benéfico poniendo una sola condición: «Siempre y cuando no convoquen al italiano Jannik Sinner».
- El sello de León XIII: eligió su nombre pontificio en claro homenaje al autor de la encíclica Rerum Novarum, buscando imprimirle a su papado un fuerte perfil de justicia social y defensa laboral.
Comentarios