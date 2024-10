El egresado que cayó de un sexto piso en Bariloche habló tras el accidente: «Mi mente se bloqueó»

Un adolescente de 17 años cayó desde el sexto piso de un hotel en Bariloche el miércoles 28 de agosto mientras estaba de viaje de egresados. Luego de estar 21 días internado, habló por primera ves después del accidente. Esto fue lo que dijo.

Thiago es de Rosario, tiene 17 años y sufrió una caída desde el sexto piso de un hotel en Bariloche mientras disfrutaba de su viaje de egresados. Todo ocurrió el 28 de agosto, y recibió el alta el 19 de septiembre a casi 21 días de internación.

El joven habló por primera vez tras la caída con elTres y recordó el día del accidente. Aseguró que estaba había llovido pero no recuerda con detalle lo ocurrido.

“Me asomé por la ventana para alcanzarle algo a un compañero de la habitación de al lado”, comentó. Aclaró que no había consumido alcohol ni drogas, y describió el incidente como una macana por no pensar. “Al momento de la caída, mi mente se bloqueó y no me acuerdo más nada”, dijo Thiago.

Luego del accidente el joven tuvo que permanecer internado y ahora continúa con su recuperación desde su hogar. Tiene puestos brackets dentales, un yeso y utiliza una silla de ruedas.

La semana pasada participó en un festival en la escuela Gurruchaga, donde fue ovacionado por sus amigos y compañeros de banda musical. Thiago expresó su entusiasmo por volver pronto a los escenarios para tocar.

El joven agradeció al equipo médico que lo asistió desde el primer momento, calificando su recuperación como un “renacimiento”. Acompañado por familiares y amigos, incluso se animó a tocar algo con la guitarra durante la entrevista.

Con información de Infobae.

El joven de 17 años cayó desde el sexto piso el miércoles 28 de agosto a las 5.50.

El hecho ocurrió el hotel Interlaken ubicado en Vicealmirante O´Connor y Palacios, a cinco cuadras del Centro Cívico, donde se alojaba un contingente de 17 estudiantes egresados de una escuela técnica de la ciudad de Rosario que viajaron por la empresa Aukland.

Esa madrugada los estudiantes habían regresado de una bailar y Thiago se encontraba junto a tres compañeros en el interior de una habitación cuando empezaron a jugar arrojando hamburguesas por la ventana. En un momento, el joven se asomó por una ventana, perdió el equilibrio y cayó sobre un patio interno del hotel.