El emotivo posteo de la amiga de Benjamín Gamond, sobreviviente del ataque en México

A cinco días de la muerte de Benjamín Gamond, el joven argentino de 23 años asesinado a machetazos por otro joven en la isla turística de México, su amiga y sobreviviente del ataque, Macarena Elía González, publicó un conmovedor mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

La joven, de 29 años y pareja de Santiago Lastra, mejor amigo de la víctima, compartió una serie de imágenes emotivas realizadas durante el viaje por el país norteamericano y las acompañó con un extenso mensaje: “Ahora te veo en el cielo, en el mar y en todo lo hermoso. Me llevo para siempre tus abrazos, tu sonrisa, tu carita preciosa; te fuiste tranquilo, siempre en paz”, escribió.

Macarena, junto a su novio y Benjamín, se encontraban disfrutando de unas vacaciones en la localidad de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, cuando el viernes pasado, mientras almorzaban en un bar de la playa, fueron atacados por joven de 21 años con un machete.

La peor parte se la llevó Gamond, oriundo de Córdoba, que sufrió graves heridas en los brazos, el tórax, y especialmente en su cabeza, lo que a la postre, le terminaron causando la muerte, el lunes pasado luego de dos días de internación en estado crítico.

En su posteo, González, escribió: “Intentaba escribirte y no me salía. Entonces empecé a tirar todo lo que sentía en una nota. Y así lo voy a dejar”.

“Eras un alma sabia. Eras todo amor. Eras totalmente épico. Tu vida, un salto extremo. Benjamín sonrisa. Benjamín rulitos. Benjamín gula. Benjamín gruñón. Benjamín corazón. Siempre al límite. Siempre tirándote de todos los árboles que existan. Ahora te veo en el cielo, en el mar y en todo lo hermoso. Me van a faltar tus desayunos y tus charlas. Me vas a faltar en todas las fiestas, pero voy a seguir yendo a bailar allá adelante como si estuvieras saltando conmigo. Me llevo para siempre tus abrazos, tu sonrisa, tu carita preciosa. Millón de cosas por hacer, pero quien nos quita las miles que hicimos. Si al final siempre la vivíamos”, publicó la joven, nacida en la ciudad bonaerense de Necochea.

Finalmente, en un posteo que mostró varias fotos del trio de argentinos por diferentes zonas del sur mexicano, Macarena compartió su dolor por la pérdida de su amigo, al que llamó cariñosamente «Menjamín«.

“Te fuiste tranquilo, siempre en paz. Pero no te fuiste a ninguna parte. Porque te siento en todos lados. Y aunque ahora duela mucho, nunca voy a dejar de nombrarte y celebrarte. Porque quedamos vivos en la gente que amamos. Te juro que me voy a meter al mar, y con miedo lo voy a hacer igual. Mucha vida y mucha fiesta. Tanto amor que no entra en ningún lado. Tanta magia que las palabras no lo explican. Gracias. Te voy a extrañar por siempre mi hermanito Menjamín”, concluyó.

Quién es Irving Martínez Flores, acusado de atacar con un machete a Benjamín Gamond

Irving Cruz Martínez Flores es el principal acusado por el ataque a machetazos y posterior muerte de Benjamín Gamond, el joven argentino que se encontraba en Lagunas de Chacahua, Oaxaca, junto a sus dos amigos Santiago Lastra y Macarena Elía González cuando fueron brutalmente agredidos.

Martínez Flores, de 21 años, es investigado por la justicia local por lesiones y homicidio calificado, tras atacar por la espalda y herir en la cabeza a Benjamín, en medio de un brutal hecho donde sus pares trataron de defenderlo pero también se llevaron lesiones con el machete.

Según citan medios internacionales, Martínez Flores es oriundo de Ometepec, en el Estado de Guerrero, y se habría presentado en Oaxaca en búsqueda de trabajo. Según informaron fuentes oficiales, no residía en el pueblo donde se dio el violento hecho, sino que había llegado allí pocas horas antes.

Vecinos de la zona indicaron que no era la primera vez que el muchacho estaba en el lugar y, declararon, «cuando alguien le hablaba, inmediatamente se ponía histérico«.